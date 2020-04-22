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      БЛОГ Евстратий (Зоря)
      Архиерей Православной церкви Украины. Спикер Священного Синода ПЦУ.

      Пасха и Ленин: какой была реальность прошлого века

      -
      День рождения кровавого палача, идеолога массового террора / AFP

      Я не могу сейчас подробно вспомнить, какой это был год, но точно в младшей школе.

      Судячи з підрахунку, це мав бути 1987-й, бо лише тоді Великдень припав на 19 квітня (як і цього року), наступного року він був раніше, а для обставн розмови це важливо.

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      Отже. Не знаю чому, але нас з "Б" класу школи №28 м. Черкаси зібрали з учнями паралельного класу на якусь позакласну годину.

      І вчителька запитала: "Дєті, какой скоро будет празднік?"

      Діти почали думати (якщо це був справді 1987-й, то ми були у 2-му класі). І одна дівчинка якось ніби із запитанням каже: "Пасха?"

      Вчителька аж зайшлася: "Какая Пасха?! Скоро будєт дєнь ражденія Владіміра Ільіча Лєніна!"

      От чому цей епізод мені так врізався в пам'ять? Оте "Какая Пасха?!"

      Якраз сьогодні, в день народження кривавого ката, ідеолога масового терору Ульянова спогад актуалізувався.

      До речі, спеціально навів розмову так, як вона була, російською мовою, бо з 30, згодом 33-х середніх шкіл, які на час мого дитинства діяли в Черкасах, лише 1 (ОДНА) була з українською мовою викладання. Не моя 28-ма – яку я завжди згадую з любов'ю і найкращими почуттями.

      Одна – з тридцяти трьох. В центрі України, у обласному місті переважно селянської Черкащини.

      Так воно все переплелося: і русифікація, і оте "Какая Пасха?!"

      Автор: Евстратий (Зоря)
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Публикации Пасха История Терроризм Ленин
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