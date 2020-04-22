Пасха и Ленин: какой была реальность прошлого века
Я не могу сейчас подробно вспомнить, какой это был год, но точно в младшей школе.
Судячи з підрахунку, це мав бути 1987-й, бо лише тоді Великдень припав на 19 квітня (як і цього року), наступного року він був раніше, а для обставн розмови це важливо.
Читайте також: У Західній Німеччині з'явиться перший в історії пам'ятник Леніну: як це могло статись
Отже. Не знаю чому, але нас з "Б" класу школи №28 м. Черкаси зібрали з учнями паралельного класу на якусь позакласну годину.
І вчителька запитала: "Дєті, какой скоро будет празднік?"
Діти почали думати (якщо це був справді 1987-й, то ми були у 2-му класі). І одна дівчинка якось ніби із запитанням каже: "Пасха?"
Вчителька аж зайшлася: "Какая Пасха?! Скоро будєт дєнь ражденія Владіміра Ільіча Лєніна!"
От чому цей епізод мені так врізався в пам'ять? Оте "Какая Пасха?!"
Якраз сьогодні, в день народження кривавого ката, ідеолога масового терору Ульянова спогад актуалізувався.
До речі, спеціально навів розмову так, як вона була, російською мовою, бо з 30, згодом 33-х середніх шкіл, які на час мого дитинства діяли в Черкасах, лише 1 (ОДНА) була з українською мовою викладання. Не моя 28-ма – яку я завжди згадую з любов'ю і найкращими почуттями.
Одна – з тридцяти трьох. В центрі України, у обласному місті переважно селянської Черкащини.
Так воно все переплелося: і русифікація, і оте "Какая Пасха?!"
Читайте также
-
Год президента Зеленского: видео и основные тезисы из фильмасегодня , 17:18
-
Кернес отказался выделять деньги на доплату врачам, которые борются с СОVID-19сегодня , 17:37
-
Скандал с фильмом "ДАУ": прокуратура открыла делосегодня , 20:27
-
Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели обнаружили подготовленное место для поджогасегодня , 16:04
-
Больные коронавирусом медики умерли в Черновицкой областисегодня , 21:21
-
Жестокий челендж: на Буковине девушка ради забавы напоила собаку самогоном – видеосегодня , 16:26