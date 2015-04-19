"Пасхальное перемирие", которого нет: все о циничных заявлениях Путина и как реагирует Украина

Вечером в субботу, 19 апреля, Владимир Путин заявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое якобы продлится до 00:00 21 апреля. Несмотря на циничные заявления главы Кремля, оккупанты продолжают боевые действия вдоль всей линии фронта.

Что известно о "пасхальном перемирии" и как на слова Путина реагирует Украина – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Путин заявил о "пасхальном перемирии" и утверждает, что приказал остановить все боевые действия

Путин объявил "пасхальное перемирие"