"Пасхальное перемирие", которого нет: все о циничных заявлениях Путина и как реагирует Украина
- Глава Кремля Владимир Путин заявил о "пасхальном перемирии", которое якобы продлится до 00:00 21 апреля.
- Несмотря на эти заявления, российские оккупанты продолжают боевые действия вдоль линии фронта.
Вечером в субботу, 19 апреля, Владимир Путин заявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое якобы продлится до 00:00 21 апреля. Несмотря на циничные заявления главы Кремля, оккупанты продолжают боевые действия вдоль всей линии фронта.
Что известно о "пасхальном перемирии" и как на слова Путина реагирует Украина – читайте в материале 24 Канала.
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Путин объявил "пасхальное перемирие"
Андрей Коваленко объяснил, что россияне пытаются сделать вид, что они "миротворцы", хотя и ранее отказались от безусловного прекращения огня. По его словам, сейчас враг осуществляет информационную операцию: россияне говорят о "перемирии", но продолжают стрелять без остановки. Их главной целью является обвинение Украины. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что на фронте не наблюдается никакого прекращения боевых действий. По его словам, на всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше, а больше всего – на Востоке. Информацию о том, что никакого прекращения огня нет, подтвердил также журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на военных. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что критерием для оценки готовности к миру должны быть действия, а не слова. Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней. Россия отказалась, Сибига подчеркнул, что российский отказ от прекращения огня продолжается уже 39 дней. Владимир Зеленский назвал заявление главы Кремля "очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей". Президент добавил, что в этот момент по территории Украины распространялась воздушная тревога. В 17:15 в украинском небе зафиксировали российские ударные дроны, по которым работали силы ПВО и авиация. По словам Зеленского, "Шахеды" в украинском небе – это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление Путина и напомнил, что еще 11 марта Украина приняла предложение США о безусловном полном прекращении огня на 30 дней. Однако тогда Москва отвергла эту идею. А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта? Стоит отметить, что за время так называемого "энергетического перемирия" российские войска неоднократно атаковали гражданских. Именно в эти 30 дней Россия осуществила жестокие атаки на Кривой Рог и Сумы, убив несколько десятков украинцев. 19 апреля Владимир Путин согласовал "пасхальное перемирие" во время встречи с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым. По словам кремлевского диктатора, "перемирие" якобы будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин обосновал это заявление "гуманитарными соображениями" и отметил, что "исходим из того, что украинская сторона будет следовать нашему примеру". Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, Между тем в минобороны России подчеркнули, что они будут придерживаться режима прекращения огня при условии "взаимного соблюдения Киевом".
Россияне осуществляют информационную операцию, Коваленко
Прекратили ли россияне боевые действия на фронте
В МИД озвучили позицию Украины относительно прекращения огня
– подчеркнул глава МИД.
Зеленский высказался о "пасхальном перемирии"
Как на заявление Путина отреагировали в СНБО
– лаконично спросил Коваленко.
Путин заявил о "пасхальном перемирии"
– заявил Путин.
Андрей Коваленко объяснил, что россияне пытаются сделать вид, что они "миротворцы", хотя и ранее отказались от безусловного прекращения огня.
По его словам, сейчас враг осуществляет информационную операцию: россияне говорят о "перемирии", но продолжают стрелять без остановки. Их главной целью является обвинение Украины.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что на фронте не наблюдается никакого прекращения боевых действий. По его словам, на всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше, а больше всего – на Востоке.
Информацию о том, что никакого прекращения огня нет, подтвердил также журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на военных.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что критерием для оценки готовности к миру должны быть действия, а не слова.
Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней. Россия отказалась,
Сибига подчеркнул, что российский отказ от прекращения огня продолжается уже 39 дней.
Владимир Зеленский назвал заявление главы Кремля "очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей".
Президент добавил, что в этот момент по территории Украины распространялась воздушная тревога. В 17:15 в украинском небе зафиксировали российские ударные дроны, по которым работали силы ПВО и авиация.
По словам Зеленского, "Шахеды" в украинском небе – это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление Путина и напомнил, что еще 11 марта Украина приняла предложение США о безусловном полном прекращении огня на 30 дней. Однако тогда Москва отвергла эту идею.
А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта?
Стоит отметить, что за время так называемого "энергетического перемирия" российские войска неоднократно атаковали гражданских. Именно в эти 30 дней Россия осуществила жестокие атаки на Кривой Рог и Сумы, убив несколько десятков украинцев.
19 апреля Владимир Путин согласовал "пасхальное перемирие" во время встречи с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым.
По словам кремлевского диктатора, "перемирие" якобы будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин обосновал это заявление "гуманитарными соображениями" и отметил, что "исходим из того, что украинская сторона будет следовать нашему примеру".
Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос,
Между тем в минобороны России подчеркнули, что они будут придерживаться режима прекращения огня при условии "взаимного соблюдения Киевом".