"Россияне расстреляли даже своих": как выглядело Пасхальное перемирие на фронте
- Российские военные использовали Пасхальное перемирие для провокаций и атак, однако количество наземных боев уменьшилось.
- Украинские подразделения были хорошо подготовлены и контролировали ситуацию.
Во время Пасхального перемирия россияне традиционно действовали в своем стиле: расстреливали собственных солдат, убивали военнопленных и пытались провоцировать украинскую сторону. В то же время количество наземных боев уменьшилось.
Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что обе армии использовали перемирие по-своему.
Смотрите также: Россия почти 11 тысяч раз нарушила "пасхальное перемирие", – Генштаб
Что происходило на фронте во время "перемирия"?
Российские военные использовали период перемирия для провокаций и атак. На этот раз украинские подразделения были хорошо подготовлены и отражали вражеские провокации. Вероятно, россияне имели команду действовать в зависимости от обстоятельств.
Однако количество наземных боев было сравнительно меньше, чем в другие дни. Особенно заметно было сведено к минимуму ракетно-дронные удары по территории Украины, что сделало ситуацию относительно спокойной.
"Украинская сторона дала своим бойцам возможность отпраздновать Пасху, пообщаться с родными и отдохнуть, а враг использовал его для поиска способов нанести вред, переместить войска в глубоком тылу, рассчитывая, что это пройдет незамеченным", – сказал Тимочко.
Обратите внимание! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал, что россияне играют в "перемирие", чтобы показать США свою "открытость". Однако в результате продержались без единого выстрела только 4 часа. Поэтому даже во время короткого "перемирия" противник применял артиллерию и беспилотники.
Что еще происходило во время короткого перемирия?
- С момента введения прекращения режима огня Россия нарушала его 10 721 раз. Противник использовал артиллерию, беспилотники и совершил 119 штурмовых действий.
- Российские войска атаковали FPV-дронами эвакуационную группу в Часовом Яру, в результате чего погибли три человека. Погибшие были российскими военными, которых украинское командование переодело для проверки соблюдения режима огня.
- Несмотря на объявленное перемирие, в Харькове звучала воздушная тревога. По данным мониторинговых каналов, российские войска направили в сторону города беспилотник типа "Молния". В то же время по всей линии фронта не прекращались обстрелы из РСЗО.