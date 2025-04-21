Выбор перед Трампом: какую карту Путин будет пытаться разыграть до 9 мая

Несмотря на нарушение "пасхального перемирия" на линии фронта, Владимир Путин может предложить его продолжение Дональду Трампу. Это будет иметь угрожающие последствия, но президент США может согласиться на это, использовав в собственных целях.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, заметив, что Трампу нужно показать результат своего президентства за 100 дней. Между тем "результат" россиянам покажет и российский диктатор – именно на 9 мая.

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Что задумал Путин

По словам политолога, сейчас Кремль может сделать Вашингтону очень опасное предложение – мол, Россия пролонгирует "пасхальное перемирие". Таким образом Кремль якобы дает Трампу перемирие до его 100 дней после инаугурации.

Буряченко отметил, что это ультиматум американцам – или они принимают от Путина "жест доброй воли" и тогда Трампу будет что показать в своем "отчете" по 100 дней президентства, или США продолжат общаться с Украиной и Россией, в результате чего не удастся достичь мирного соглашения и президент США ничего не покажет своему электорату.

Я не уверен, что Трамп выберет справедливый всеобъемлющий мир через силу. Возможно, он выберет путь легких решений через очередную договоренность с Россией, которая его "кинет". Нам от этого же легче не будет,

– подчеркнул он.

Если же Трамп согласится и российское предложение, Путин подаст это как "великую победу" на 9 мая учитывая перезагрузку отношений с США и возвращение России на геополитическую арену. Таким образом Кремль восстановит дипломатию с США и одновременно не подпишет соглашение с любыми обязательствами по прекращению огня.

"Это план, о котором Путин говорил несколько месяцев назад – достичь перемирия без каких-либо условий. То есть он его нарушит, когда вздумается и обвинит в этом именно Украину. Россия уже использует время до 9 мая для передислокации своих войск", – добавил политолог.

Кстати, политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун также отметил, что российский диктатор хочет создать иллюзию того, что Россия якобы соглашается на американские предложения. Так, понимая, что терпение у Трампа лопается, Путин решил сделать ход на опережение – заявить, что "мы за перемирие"