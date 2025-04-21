Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Трампу потрібно показати результат свого президентства за 100 днів. Тим часом "результат" росіянам покаже і російський диктатор – саме на 9 травня.

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Що задумав Путін

За словами політолога, зараз Кремль може зробити Вашингтону дуже небезпечну пропозицію – мовляв, Росія пролонговує "великоднє перемир'я". В такий спосіб Кремль начебто дає Трампу перемир'я до його 100 днів після інавгурації.

Буряченко наголосив, що це ультиматум американцям – або вони приймають від Путіна "жест доброї волі" і тоді Трампу буде що показати у своєму "звіті" щодо 100 днів президентства, або США продовжать спілкуватись з Україною та Росією, в результаті чого не вдасться досягти мирної угоди й президент США нічого не покаже своєму електорату.

Я не впевнений, що Трамп обере справедливий всеосяжний мир через силу. Можливо, він обере шлях легких рішень через чергову домовленість з Росією, яка його "кине". Нам від цього ж легше не буде,

– підкреслив він.

Якщо ж Трамп погодиться та російську пропозицію, Путін подасть це як "велику перемогу" на 9 травня з огляду на перезавантаження відносин з США та повернення Росії на геополітичну арену. В такий спосіб Кремль відновить дипломатію з США і водночас не підпише угоду з будь-якими зобов'язаннями щодо припинення вогню.

"Це план, про який Путін говорив кілька місяців тому – досягти перемир'я без будь-яких умов. Тобто він його порушить, коли заманеться і звинуватить у цьому саме Україну. Росія вже використовує час до 9 травня для передислокації своїх військ", – додав політолог.

До речі, політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун також зазначив, що російський диктатор хоче створити ілюзію того, що Росія нібито погоджується на американські пропозиції. Так, розуміючи, що терпець у Трампа уривається, Путін вирішив зробити хід на випередження – заявити, що "ми за перемир'я"