Про це заявив в ефірі 24 Каналу політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун. Він зазначив, що Москва системно працює з американським виборцем – насамперед із Дональдом Трампом та його оточенням.

Дивіться також Вашингтон чекає реакції України на "мирні пропозиції" про компроміси щодо Криму і НАТО, – WSJ

Для чого Путін виступив зі зверненням

Кремль підходить до відносин із США з позиції бізнес-логіки, а не міжнародного права чи політичних процесів, які формувалися десятиліттями. Відеозвернення російського диктатора було лише з однією метою.

Путін розуміє, що треба якщо не зробити реальний крок назустріч, то хоча б створити ілюзію того, що Росія нібито погоджується на американські пропозиції. Це – затягування часу, погодження, які не дотримуються жодного дня. Зокрема, як у випадку з "великоднім перемир'ям",

– сказав Максим Джигун.

Він додав, що Україна чітко демонструвала ситуацію на фронті під час "великоднього перемир'я" – майже в режимі "година за годиною". Зворотна пропозиція української влади стала сильним кроком, адже змусила Путіна реагувати та маневрувати.

"Гадаю, ми наближаємось до дедлайну Трампа, після якого він ухвалюватиме рішення. І ці рішення можуть зачепити одну або навіть обидві сторони. Розуміючи, що терпець у Трампа уривається, Путін вирішив зробити хід на випередження – заявити, що "ми за перемир'я", "готові до відмови від участі в активних бойових діях", але "прийміть наші умови, і на тому – все"", – сказав Максим Джигун.

На думку політолога, це радше спроба полестити Трампу, ніж реальна мирна ініціатива. Насправді ситуація суттєво відрізняється від офіційно озвучених намірів.

Що змінить поточний тиждень для України

Цей тиждень, за оцінкою політолога, стане визначальним для України: стане зрозуміло, чи продовжимо ми рух у партнерстві зі США, чи залишимося з європейцями, тоді як американці зосередяться на власних глобальних інтересах – у Гренландії, Канаді та інших регіонах, а також на торговельній війні з Китаєм.

Окрему увагу, за словами Джигуна, слід приділити майбутній зустрічі в Лондоні, яка також буде важливою для формування нового політичного розкладу.

І очевидно, що кожна зі сторін – як Україна – абсолютно чесно й відкрито, так і Росія – маніпулятивно й брехливо – боротимуться за лояльність з боку американського президента. Інакше з цією адміністрацією працювати неможливо,

– сказав Джигун.

Він додав, що нова адміністрація США керується не принципами міжнародного права і не чітким розмежуванням між союзниками й ворогами, а бажанням якомога швидше завершити війну будь-яким способом.