Путину пришлось оправдываться: чем диктатор мог разозлить Трампа

Владимир Путин 21 апреля сделал ряд заявлений. После так называемого "пасхального перемирия", которое Россия нарушала, очевидно, президент США Дональда Трамп разозлился на так называемого главу Кремля.

Вероятно, Путину могли передать месседж относительно "пасхального перемирия", после которого он оправдывался перед Трампом, потому что боится американского лидера. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Думаю, ему послали очень жесткий месседж. У меня вчера сложилось впечатление, что за его фейковое перемирие Трамп ему влепил какую-то "дозу скипидара". Потому что это перемирие было воспринято как фейковое", – сказал он.

Путина "намазали скипидаром"

Михаил Шейтельман отметил, что Путин нарушал "пасхальное перемирие", на которое согласился, чтобы угодить Трампу. На это обращают внимание во всем мире. В частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал это "маркетинговой операцией", направленной на Трампа.

Поэтому я думаю, что по своим американо-российским каналам они Путина сильно "намазали скипидаром" за все эти дела. Поэтому Путин выходил оправдываться, доказывать, что он якобы "хороший", что он "за перемирие" и так далее,

– предположил он.

С одной стороны, российский диктатор хочет продолжать войну против Украины. В то же время Путин не хочет портить отношения с Трампом.