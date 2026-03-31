"Не увидели предложения": в Кремле цинично ответили на слова Зеленского о перемирии

В Кремле заявили, что не увидели четкого предложения о перемирии на Пасху в словах Владимира Зеленского. Однако, ранее президент Украины подчеркнул, что Киев готов к прекращению огня, но не ценой суверенитета.

Кремль якобы не видит реальных шагов от Украины для завершения войны. Об этом Песков заявил во время общения с росСМИ.

Что ответили в Кремле на предложение Зеленского?

В Кремле заявили, что не увидели четко сформулированного предложения о перемирии на Пасху в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Пескова, для достижения мира Киев должен принять соответствующие решения.

Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие,

– заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов 31 марта.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху, а также к компромиссам, однако не ценой суверенитета и достоинства государства. Президент подчеркнул, что главная цель Украины – не краткосрочные паузы, а полное завершение войны. Он также отметил, что многодневное перемирие вряд ли позволит России существенно изменить ситуацию на фронте из-за ограниченных временных рамок.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный рассказал для 24 Канала, что перемирие с Россией на Пасху маловероятно, поскольку страна-агрессор может манипулировать и обвинять Украину в нарушении договоренностей. Однако, Россия может готовить удары, зная о скоплении людей в Украине.

