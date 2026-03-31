"Не увидели предложения": в Кремле цинично ответили на слова Зеленского о перемирии
Кремль якобы не видит реальных шагов от Украины для завершения войны. Об этом Песков заявил во время общения с росСМИ.
Что ответили в Кремле на предложение Зеленского?
В Кремле заявили, что не увидели четко сформулированного предложения о перемирии на Пасху в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Пескова, для достижения мира Киев должен принять соответствующие решения.
Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие,
– заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов 31 марта.
Напомним, что накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху, а также к компромиссам, однако не ценой суверенитета и достоинства государства. Президент подчеркнул, что главная цель Украины – не краткосрочные паузы, а полное завершение войны. Он также отметил, что многодневное перемирие вряд ли позволит России существенно изменить ситуацию на фронте из-за ограниченных временных рамок.
Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный рассказал для 24 Канала, что перемирие с Россией на Пасху маловероятно, поскольку страна-агрессор может манипулировать и обвинять Украину в нарушении договоренностей. Однако, Россия может готовить удары, зная о скоплении людей в Украине.
Как продвигаются мирные переговоры об окончании войны в Украине?
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонней встрече с США и Россией. Глава государства подчеркнул, что встреча состоится, как только США и Россия согласятся. Он также добавил, что Кремль предлагал провести переговоры в Швейцарии или Турции.
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия считает что Россия считает предложения США по Украине интересными, но пока они не реализуются. Ушаков призвал США повлиять на Украину, отметив, что Вашингтон способен это сделать.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в эфире 24 Канала, что Россия не ведет реальные переговоры, заявляя об отсутствии продвижений, но пытается поддерживать иллюзию готовности к диалогу. Он добавил, что Европа должна быть жестче в своей позиции, ведь сегодня она не проявляет субъектности, а внимание США сосредоточено на войне на Ближнем Востоке.