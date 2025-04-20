Пасхальные заявления Путина не распространились на Курскую и Белгородскую области, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что заявления Путина о "пасхальном перемирии" не распространились на Курскую и Белгородскую области. Именно там сейчас продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства.

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Зеленский прокомментировал пасхальное перемирие

Владимир Зеленский по итогам доклада Главкома ВСУ Александра Сырского заявил, что пасхальные заявления Путина не распространились на территорию Курской и Белгородской области. Там сейчас продолжаются боевые действия и российские удары.

Президент подчеркнул, что на части направлений фронта продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины главы Кремля. Также российские войска используют дроны. В то же время, по словам Зеленского, на части направлений все же стало тише.

Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в Москве,

– отметил глава государства.

Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, однако также требуется соответствующая готовность России.

Президент добавил, что ожидает обновление информации с фронта в докладах на 00:00.

Самое главное – сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время.

– подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что если полная тишина на фронте действительно воцарится, Украина будет предлагать продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем.