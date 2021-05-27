Напряжение между Азербайджаном и Арменией: Пашинян представил план урегулирования

Несмотря на подписание совместного заявления между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года, напряжение между Ереваном и Баку не угасает. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совбеза представил план урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Пашинян предложил развести воинские подразделения Армении и Азербайджана. Они должны дислоцироваться на одинаковом расстоянии от границы.

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На границе должны быть наблюдатели от России и ОБСЕ

Непосредственно на границе должны находиться международные наблюдатели от России, а также ОБСЕ. Если этот план не удастся воплотить, считает исполняющий обязанности главы правительства, то могут возникнуть полномасштабные боевые действия.

Азербайджан захватил в плен армянских военных

Отметим, что 27 мая стало известно о захвате Азербайджаном 6 армянских военных. В Баку утверждали, что армяне минировали пути. А в Ереване это опровергали и говорили, что в плен военных взяли на армянской территории, когда они выполняли инженерные работы.

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