На Пасху из-за обстрелов в Луганской области загорелись жилые дома
25 апреля 2022 , 12:37Читати новину українською
Источник:ГСЧС в телеграме
Российские оккупанты в очередной раз доказали, что не имеют ничего святого. Они продолжали свои циничные обстрелы Украины на Пасху.
Горячей всего было на Луганщине. Спасатели сообщили, что там продолжались обстрелы гражданских домов.
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Ситуация по городам
В Лисичанске горели частный дом и гараж, квартиры в многоэтажках.
В Рубежном из-за обстрела загорелся грузовик.
В Горском пылали жилые дома.
В Северодонецке в районе МЖК спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов в результате обстрелов.
Спасатели тушили пожары на Пасху / Фото ГСЧС
За прошедшие сутки ГСЧСники оказали гуманитарную помощь населению в городе Северодонецк и подвозили воду во всех свободных городах области.
В России тоже было неспокойно на Пасху: смотрите видео