Крашанки вместо боеприпасов: пилоты ВСУ оригинально поздравили украинцев с Пасхой

Поздравляя украинцев с Пасхой, пилоты ВСУ опубликовали необычную фотографию с яйцами, вертолетом и салом. Она набрала немало лайков и распространений.

В светлый праздник Пасхи, который в этом году пришелся на 5 мая (по восточному обряду), командование армейской авиации Вооруженных Сил Украины решило оригинально поздравить граждан. На официальных страницах в соцсетях появилось фото военного вертолета, который "вооружили" пасхальными атрибутами.

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Поздравление от пилотов с Пасхой

На снимке видно, как в боекомплекте для ракет вместо обычных боеприпасов разместили яркие пасхальные яйца, а на верхушке – кусок сала.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

– таким приветствием сопровождается символическое фото, демонстрирующее непоколебимость духа и традиций украинского народа.



Поздравление пилотов Вооруженных Сил с Пасхой / Фото с фейсбук-страницы "Армейская авиация"

Эта творческая инициатива военных является символом несокрушимости и оптимизма, который важен для каждого украинца в эти непростые времена. Социальные сети откликнулись на соответствующее сообщение, распространяя его и оставляя свои лайки.

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