Крашанки вместо боеприпасов: пилоты ВСУ оригинально поздравили украинцев с Пасхой
Источник:Армейская авиация
Поздравляя украинцев с Пасхой, пилоты ВСУ опубликовали необычную фотографию с яйцами, вертолетом и салом. Она набрала немало лайков и распространений.
В светлый праздник Пасхи, который в этом году пришелся на 5 мая (по восточному обряду), командование армейской авиации Вооруженных Сил Украины решило оригинально поздравить граждан. На официальных страницах в соцсетях появилось фото военного вертолета, который "вооружили" пасхальными атрибутами.
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Поздравление от пилотов с Пасхой
На снимке видно, как в боекомплекте для ракет вместо обычных боеприпасов разместили яркие пасхальные яйца, а на верхушке – кусок сала.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
– таким приветствием сопровождается символическое фото, демонстрирующее непоколебимость духа и традиций украинского народа.
Поздравление пилотов Вооруженных Сил с Пасхой / Фото с фейсбук-страницы "Армейская авиация"
Эта творческая инициатива военных является символом несокрушимости и оптимизма, который важен для каждого украинца в эти непростые времена. Социальные сети откликнулись на соответствующее сообщение, распространяя его и оставляя свои лайки.
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Более широкий контекст
- Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский обратился к нации по случаю Пасхи, подчеркивая символику праздника как победы добра над злом и жизни над смертью. Он отметил, что украинцы уже 802 дня борются за свою свободу, отстаивая свет против тьмы, как это описано в Евангелии от Иоанна.
- Выставка в Софийском соборе, где президент сделал свое обращение, знакомит с иконами, нарисованными на ящиках от боеприпасов, которые символизируют испытания и силу украинского народа. Зеленский отметил, что эти иконы являются свидетельством непобедимого духа украинцев, которые даже в самые темные времена способны рождать свет.
- В своем обращении президент также почтил память героев, что отдали свою жизнь за Украину, и выразил поддержку всем украинцам, что защищают страну, работают на ее благо, и вместе с тем – детям и родителям, которые потеряли покой из-за войны. Верховный Главнокомандующий призвал к единству и вере в мирное будущее, в котором Украина сможет праздновать Пасху в мире и спокойствии.