И на Пасху россияне продолжили совершать военные преступления в Харьковской области: что зафиксировали прокуроры
25 апреля 2022 , 00:00Читати новину українською
В Пасху русские оккупанты из артиллерии обстреляли село Калиново Богодуховского района. В результате погибла женщина.
По данным украинской прокуратуры Харьковской области, были разрушены более 5 жилых домов.
Важно Отбили 7 атак врага и нанесли ощутимые потери оккупантам: отчет защитников Украины в зоне ООС
Российские захватчики также обстреляли Золочев Харьковской области. В результате мужчина получил осколочное ранение ноги.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начали досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.Обратите внимание! 23 апреля 2022 года враг открыл огонь по селу Турово. Ранение получил 13-летний ребенок.
Оккупанты третий раз стреляли по кварталам Харькова: смотрите видео