И на Пасху россияне продолжили совершать военные преступления в Харьковской области: что зафиксировали прокуроры

В Пасху русские оккупанты из артиллерии обстреляли село Калиново Богодуховского района. В результате погибла женщина.

По данным украинской прокуратуры Харьковской области, были разрушены более 5 жилых домов.

Важно Отбили 7 атак врага и нанесли ощутимые потери оккупантам: отчет защитников Украины в зоне ООС

Российские захватчики также обстреляли Золочев Харьковской области. В результате мужчина получил осколочное ранение ноги.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начали досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Оккупанты третий раз стреляли по кварталам Харькова: смотрите видео

23 апреля 2022 года враг открыл огонь по селу Турово. Ранение получил 13-летний ребенок.