Пассажир самолета заменил пилота, которому стало плохо

В США пилоту стало плохо, когда он летел на рейсе из Лас-Вегаса в город Колумбус в штате Огайо. Работнику понадобилась неотложная помощь.

Инцидент произошел в американской авиакомпании Southwest Airlines в среду, 22 марта. На помощь пилоту пришел его коллега из другой компании, который являлся пассажиром на рейсе.

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Что известно об инциденте с пилотом

Капитан потерял дееспособность в полете. Он сейчас в задней части самолета со стюардессой, но нам нужно немедленно доставить его в машину скорой помощи,

– было слышно на записи сайта LiveATC.net.

Известно, что пилот другой авиакомпании, который был на борту в качестве пассажира, помог своему коллеге, который остался один за штурвалом.

"Дипломированный пилот другой авиакомпании, находившийся на борту вошел в кабину экипажа и помог с радиосвязью, тогда как другой наш пилот управлял самолетом. Мы очень ценим их поддержку и помощь", – заявил представитель авиакомпании Крис Перри.

Кроме того, в компании объяснили, что на борту также находилась медсестра, которая помогла заболевшему пилоту. В Southwest Airlines отметили, что для них привычно обращаться к путешествующим медикам, если нужна помощь пассажирам. Однако в этот раз она пригодилась сотруднику. В компании не уточнили, что случилось с пилотом.

Однако известно, что рейс находился в воздухе 1 час 17 минут, ведь борт вернулся обратно в Лас-Вегас. Там на самолет поднялась резервная команда и рейс полетел по запланированному маршруту.

Предварительно известно, что инцидент уже расследуется Федеральным авиационным управлением.

Российские самолеты более 7 часов кружили над морем из-за визита Кишиды в Киев, – СМИ

Издание Reuters сообщило, что два российские стратегические бомбардировщики Ту-95MC 7 часов кружили над Японским морем. Это произошло 21 марта, когда впервые в Киев прибыл премьер-министр Японии Фумио Кишида.

Мол, полет был проведен в строгом соответствии с международным правом и велся над нейтральными водами.

Самолеты Ту-95МС способны нести ядерное оружие. Очевидно именно поэтому Москва регулярно запускает их над международными водами в Арктике, Северной Атлантике и Тихом океане. Такими поступками Россия снова пытается продемонстрировать силу.