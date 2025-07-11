Российская ПВО по ошибке открыла огонь по белорусскому рейсу, – соцсети

В российских соцсетях появилась информация о серьезном инциденте с системами ПВО возле Москвы. Зенитный комплекс "Панцирь" якобы открыл огонь по пассажирскому самолету рейса Минск –Москва, спутав его с украинским дронами.

Инцидент произошел 11 июля около 00:20 во время подлета самолета AFL1845 к московскому аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Российские источники говорят об атаке ПВО по пассажирскому рейсу

Как сообщают соцсети, экипаж рейса AFL1845, следовавший из Минска, при заходе на посадку в Шереметьево якобы столкнулся с действиями российской противовоздушной обороны. Зенитный комплекс "Панцирь", по предварительным данным, принял самолет за украинский беспилотник и открыл огонь.

Лайнер получил незначительные повреждения, однако экипаж якобы успешно выполнил посадку. Пассажиры на борту, по предварительным данным, не пострадали. Несмотря на сообщения в СМИ и соцсетях, официальных заявлений российских властей относительно инцидента пока нет.

Напомним, в ночь на 11 июля дроны атаковали несколько российских регионов, включая Тулу, Подмосковье, Тверскую и Липецкую области, нацеливаясь на оборонные предприятия. В Туле атака была направлена на Пролетарский район, где расположены 3 крупных оборонных предприятия, которые ранее уже подвергались атакам.