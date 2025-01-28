Самолет Air Busan полностью сгорел в аэропорту южнокорейского Пусана

В международном аэропорту южнокорейского города Пусан сгорел пассажирский самолет Air Busan. Из охваченного огнем лайнера удалось спасти 176 человек.

Инцидент произошел во вторник, 28 января, в 22:30 по местному времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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В сети показали кадры пожара самолета в Пусане

Самолет направлялся в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ в Пусане. На борту находились 169 пассажиров и 7 членов экипажа.

В Пусане сгорел пассажирский лайнер: смотрите видео

По данным пожарной службы, перед взлетом у лайнера загорелся хвост. После этого всех, кто был внутри, эвакуировали с помощью надувных трапов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Пожар самолета в аэропорту Пусана: смотрите видео

Напомним, что 29 декабря 2024 года в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Погибли 179 человек. Незадолго до инцидента борт получил предупреждение об "активности птиц". Вероятно, они попали в шасси, после чего самолет столкнулся с бетонным ограждением.