Сообщает 24 Канал со ссылкой на Yna. Впрочем, через минуту после предупреждения произошло отключение электроснабжения двигателей, вероятно, из-за столкновения с птицами.

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Что показали записи из "черного ящика"

25 января Комиссия по расследованию авиационных и железнодорожных аварий Министерства транспорта Южной Кореи провела брифинг для родственников погибших в аварии в международном аэропорту Муан, где сообщила о ходе расследования и будущих планах.

Комиссия провела синхронизацию и анализ данных из "черного ящика" самолета, аудиозаписи в кабине пилотов и записей по коммуникациям с диспетчерами, чтобы воссоздать ситуацию непосредственно перед столкновением.

Согласно этим данным, самолет вышел на связь с диспетчерской башней в 08:54 29 декабря, когда он приближался к аэропорту для посадки. Диспетчер разрешил посадку в обратном направлении на 01 взлетно-посадочной полосе, которая была противоположной той, где произошло столкновение.

Уже в 08:57 диспетчер предоставил предупреждение об "активности птиц". В 08:58, пилоты обсуждали, что птицы находятся под самолетом.

Запись с "черного ящика" прекратилась около 08:59, вероятно, из-за столкновения с птицами, что привело к отключению электропитания обоих двигателей самолета.

Тогда самолет летел на скорости 161 узел (примерно 298 километров в час) на высоте 498 футов (примерно 151 метров).

Далее пилот объявил "Мейдей" из-за столкновения с птицами, и он начал набирать высоту. Этот момент был восстановлен путем синхронизации с записями диспетчерских коммуникаций.

На видео с камер наблюдения аэропорта видно, как самолет начал набирать высоту, и в тот момент столкнулся со стаей птиц. Хотя на видео не видно искр или дыма, комиссия отметила, что самолет столкнулся с несколькими птицами.

Самолет продолжал двигаться еще около четырех минут, а затем, пытаясь совершить посадку на взлетно-посадочной полосе 19, начал поворачивать вправо. Самолет совершил жесткую посадку без выпущенного шасси и в 09:02 столкнулся с объектом на месте, где расположен локализатор.

Мы продолжаем синхронизировать и анализировать "черный ящик", записи диспетчерских коммуникаций и другие материалы, чтобы определить точную причину инцидента. Ожидается, что детальное расследование займет несколько месяцев,

– заявила Комиссия по расследованию аварий

В двигателях самолета найдены перья и кровь птиц

Генетический анализ, проведенный на запрос Министерства охраны окружающей среды, показал, что это птицы вида "утка-гусь", которые являются одними из самых распространенных зимних птиц в Корее.

Комиссия отметила, что пока нельзя точно сказать, есть ли другие виды птиц среди найденных останков, поэтому планирует провести дополнительные испытания для проверки состояния двигателей, включая разбор двигателей для дальнейших исследований.

Комиссия сотрудничает с французскими расследователями, поскольку двигатели самолета были изготовлены во Франции.

В соответствии с международным соглашением, комиссия подаст предварительный отчет до 27 января в страны, имеющие отношение к инциденту, а также в Международную организацию гражданской авиации.

Комиссия продолжит детальное расследование аварии и проверку всех документов и материалов, в частности проверку технического состояния самолета и влияния птиц на аварию. В случае необходимости будут выданы рекомендации по безопасности для авиакомпаний и других организаций.