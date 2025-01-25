Повідомляє 24 Канал з посиланням на Yna. Втім, через хвилину після попередження сталося відключення електропостачання двигунів, ймовірно, через зіткнення з птахами.

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Що показали записи з "чорної скриньки"

25 січня Комісія з розслідування авіаційних та залізничних аварій Міністерства транспорту Південної Кореї провела брифінг для родичів загиблих в аварії у міжнародному аеропорту Муан, де повідомила про хід розслідування та майбутні плани.

Комісія провела синхронізацію та аналіз даних з "чорної скриньки" літака, аудіозапису в кабіні пілотів та записів з комунікацій з диспетчерами, щоб відтворити ситуацію безпосередньо перед зіткненням.

Згідно з цими даними, літак вийшов на зв’язок з диспетчерською вежею об 08:54 29 грудня, коли він наближався до аеропорту для посадки. Диспетчер дозволив посадку на зворотному напрямку на 01 злітно-посадковій смузі, яка була протилежною до тієї, де сталося зіткнення.

Вже об 08:57 диспетчер надав попередження про "активність птахів". Об 08:58, пілоти обговорювали, що птахи знаходяться під літаком.

Запис з "чорного ящика" припинився близько 08:59, ймовірно, через зіткнення з птахами, що призвело до відключення електроживлення обох двигунів літака.

Тоді літак летів на швидкості 161 вузол (приблизно 298 кілометрів на годину) на висоті 498 футів (приблизно 151 метрів).

Далі пілот оголосив "Мейдей" через зіткнення з птахами, і він почав набирати висоту. Цей момент був відновлений шляхом синхронізації з записами диспетчерських комунікацій.

На відео з камер спостереження аеропорту видно, як літак почав набирати висоту і в той момент зіткнувся з зграєю птахів. Хоча на відео не видно іскор чи диму, комісія зазначила, що літак зіткнувся з кількома птахами.

Літак продовжував рухатись ще близько чотирьох хвилин, а потім, намагаючись здійснити посадку на злітно-посадковій смузі 19, почав повертати вправо. Літак здійснив жорстку посадку без випущеного шасі і в 09:02 зіткнувся з об’єктом на місці, де розташований локалізатор.

Ми продовжуємо синхронізувати та аналізувати "чорну скриньку", записи диспетчерських комунікацій і інші матеріали, щоб визначити точну причину інциденту. Очікується, що детальне розслідування займе кілька місяців,

– заявила Комісія з розслідування аварій

У двигунах літака знайдено пір'я та кров птахів

Генетичний аналіз, проведений на запит Міністерства охорони навколишнього середовища, показав, що це птахи виду "качка-гуска", які є одними з найбільш поширених зимових птахів у Кореї.

Комісія зазначила, що наразі не можна точно сказати, чи є інші види птахів серед знайдених решток, тому планує провести додаткові випробування для перевірки стану двигунів, включно з розбором двигунів для подальших досліджень.

Комісія співпрацює з французькими розслідувачами, оскільки двигуни літака були виготовлені у Франції.

Відповідно до міжнародної угоди, комісія подасть попередній звіт до 27 січня до країн, що мають відношення до інциденту, а також до Міжнародної організації цивільної авіації.

Комісія продовжить детальне розслідування аварії та перевірку всіх документів і матеріалів, зокрема перевірку технічного стану літака та впливу птахів на аварію. У разі необхідності буде видано рекомендації щодо безпеки для авіакомпаній та інших організацій.