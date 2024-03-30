Отклонение для власти России: в ISW объяснили, почему РПЦ признала войну против Украины "священной"

Российская православная церковь назвала жестокую войну России против Украины "священной". Эксперты проанализировали, почему было сделано это громкое заявление.

О таком заявлении российской церкви говорится в соответствующем документе, который был выдан так называемым "Всемирным российским народным собором". Его возглавляет глава Российской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский Кирилл.

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Идея экспансионистского будущего России

Российская православная церковь Московского патриархата, которая является подконтрольной Москве организацией и известным инструментом гибридной войны страны-агрессора, провела Всемирный Российский народный собор в Москве 27 и 28 марта.

РПЦ одобрила идеологически-политический документ, который объединяет в кучу кремлевские идеологические нарративы вместе, очевидно, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.

Так, патриарх Кирилл цинично назвал войну российских захватчиков против нашего государства "священной". По его словам, агрессия страны-агрессора якобы является новым этапом борьбы российского народа за "национальное освобождение на юго-западе России". Таким образом он даже не скрыл планы Москвы на временно оккупированные украинские территории.

РПЦ МП заявила, что российский народ якобы защищает свою жизнь, свободу и государственность, их цивилизационную, религиозную, социально-культурную идентичность, а также их право "жить в пределах единого российского государства" путем ведения путинской захватнической войны в Украине.

"Священная" война Кремля

В отчете ISW указано, что войну назвали "священной", поскольку Россия якобы защищает "Святую Русь", а также мир от наступления глобализации и победы Запада, который "вскочил в сатанизм". Такие циничные обвинения выглядят максимально абсурдными и циничными на фоне заявлений российской церкви.

Аналитики же обратили внимание на то, что описание целей РПЦ МП тесно переплетается с регулярными заявлениями Кремля о том, что Путин пытается уничтожить суверенитет и независимость нашего государства. Использование таких тезисов также согласуется с попытками Кремля представить войну как экзистенциальную национальную борьбу против Украины и коллективного Запада.

Отмечается, что термин "священная война" также может вызвать намеки на Вторую мировую войну, поскольку неофициальный военный гимн Советского Союза имел такое же название, а Кремль регулярно ссылался на мифы Великой Отечественной войны, чтобы создать национальную поддержку войны в Украине.

Однако Кремль продолжает подчеркивать, что война в Украине является "специальной военной операцией". Поэтому, прямое признание РПЦ МП "конфликта" как "священной войны" может привести к возникновению большей поддержки со стороны россиян, которые ранее были недовольны действиями Москвы.

РПЦ МП не определила священную войну как чисто православное понятие, а вместо этого привязала ее к намеренно широкому представлению Кремля о том, кто является частью российской нации и "русского мира",

– говорится в отчете.

Однако сообщается, что победа Украины не представляет этих экзистенциальных угроз, поскольку борьба нашего государства за восстановление территориальной целостности, возвращение своего народа и защиту своей национальной идентичности не посягает на российскую идентичность, государственность или территориальную целостность.