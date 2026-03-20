Бывший пресс-секретарь патриарха Филарета Андрей Ковалев в эфире 24 Канала вспомнил, каким он был в жизни. По его словам, Филарета отличали строгая дисциплина, выносливость и полная преданность служению Богу и Украине.

Жизнь Филарета началась с больших потерь

Важно! 20 марта умер Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. В ПЦУ сообщили, что он умер в возрасте 97 лет от последствий обострения хронических болезней, а прощание, отпевание и похороны должны были объявить отдельно.

Ковалев рассказал, что за фигурой церковного лидера стояла очень непростая человеческая история. Филарет родился на Донбассе, в селе Благодатном, еще ребенком пережил Голодомор и потерял отца во время Второй мировой войны. Именно эти ранние потери сильно повлияли на него и подтолкнули искать для себя ответы в вере.

Патриарх Филарет на самом деле был удивительным человеком. Представьте себе, что сегодня умер человек, который непосредственно пережил Голодомор,

– сказал Ковалев.

Он рассказал, что еще юношей Филарет пешком добрался из родного села в районный центр, где впервые попал в православный храм. Там он познакомился со священником, начал помогать в церкви, а впоследствии поступил в Московскую духовную семинарию и академию.

Это все происходило еще в сталинские времена. В 1950 году он принял монашеский сан и фактически более 76 лет был монахом и священнослужителем,

– рассказал бывший пресс-секретарь.

После этого его церковный путь развивался очень стремительно. В 1964 году Филарет стал епископом, а уже в 1966 году начал служение на киевском архиерейском престоле. Ковалев отмечает, что такой путь и такая продолжительность служения на этом престоле действительно исключительными для истории украинской церкви.

Каким патриарх Филарет был в повседневной жизни?

Ковалев вспоминает, что больше всего его поразил не статус патриарха, а то, как он жил каждый день. В 2014 году Филарет позвал его работать в пресс-службу после Революции Достоинства, потому что сам почувствовал, насколько изменился мир и какой вес теперь имеют медиа. Уже тогда стало видно, что в основе его характера были не внешняя строгость или дистанция, а очень жесткий порядок, которого он прежде всего требовал от себя.

Это был человек чрезвычайно строгой дисциплины, прежде всего к себе. Не к сотрудникам, а к себе самому,

– рассказал Ковалев.

По его словам, день в резиденции начинался с молитвы, далее был завтрак, а потом Филарет принимал людей. К нему приходили и зарубежные делегации, и президенты, и дипломаты, и священники, и миряне, но для него не было "более важных" или "менее важных".

Он никогда никого не разделял, ни для кого не делал исключений, а принимал всех и был доступен для всех,

– сказал бывший пресс-секретарь.

Филарет не хотел охраны, потому что считал, что ни один охранник не спасет человека, если на то не будет Божьей воли, а до глубокой старости сам следил за здоровьем, двигался и даже бегал в саду возле резиденции. Ковалев вспоминает, что он не опаздывал на богослужения и не пропускал их даже после изнурительных поездок, потому что вся его жизнь была подчинена служению.

В чем патриарх Филарет видел свою миссию?

Отдельное место в этой истории занимает и тот путь, который Филарет прошел в церкви. Он сделал большую церковную карьеру еще в Русской православной церкви и даже имел все шансы стать московским патриархом. Но в конце концов его жизнь была связана с Киевским патриархатом, который он развивал много лет и привел к Объединительному собору 2018 года, еще при жизни увидев результат служения, которому отдал десятилетия.

Это человек, который на самом деле реализовал миссию своей жизни. Он фактически имел возможность увидеть последствия того служения, которому посвятил жизнь,

– сказал Ковалев.

По его словам, Филарет сам не раз повторял, что не принадлежит себе. Вся его жизнь была подчинена служению Богу и людям, и это чувствовалось не только в больших решениях, но и в ежедневном ритме. Он не опаздывал на богослужения, не пропускал их и не позволял себе послаблений даже тогда, когда уже был в почтенном возрасте и имел за плечами изнурительные поездки.

Он мне говорил, что не принадлежит сам себе, что принадлежит пастве. Вся его жизнь была подчинена служению Богу и народу,

– рассказал бывший пресс-секретарь.

Как одну из самых красноречивых деталей Ковалев вспомнил поездку в Житомир, когда Филарету было уже 86 – 87 лет. После насыщенного дня, когда казалось, что сил уже не осталось, он посмотрел на часы и решил, что еще успевает на вечернее богослужение в Киев. Для Ковалева именно в таких эпизодах лучше всего видно ту дисциплину и внутреннюю собранность, с которой Филарет прожил свою жизнь.

