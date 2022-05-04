Патриарх Кирилл войдет в шестой пакет санкций ЕС, - СМИ

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл входит в список лиц, которых планируют включить в предлагаемый шестой пакет санкций от ЕС.

Об этом изданию сообщили 2 анонимных источника из Еврокомиссии, которые видели этот документ. В настоящее время предложения нового пакета санкций передали на рассмотрение соответствующим послам.

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На этом этапе списки предложенных санкционных лиц можно редактировать. Так что стопроцентной гарантии, что глава РПЦ точно подвергнется санкциям, пока нет.

Кстати, на этой неделе Папа Франциск подверг критике патриарха Кирилла за то, что он поддержал заявленные Россией причины вторжения в Украину и предупредил его, чтобы он не становился "прислужником Путина".

Очевидно, папа Франциск не очень-то понимает, что происходит в РПЦ, поскольку русская церковь уже давно является одним из инструментов российской пропаганды.



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Реакция России

Представитель Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что санкции против Кирилла "не соответствуют здравому смыслу". Он также заявил, что все, что делает РПЦ – это вроде бы молится за судьбу тех, кого затронул "украинский конфликт".

Лишь те, кто совершенно не знаком с историей нашей Церкви, могут пытаться запугать ее духовенство и верующих составлением каких-то списков.

– добавил Легойда.

Напомним, что на днях Уполномоченная по вопросам человека ВРУ Людмила Денисова показала открытку от РПЦ, в которой оккупант получает благословение на уничтожение украинцев. Там буквально в задачах написано "стереть украинскую нацию с лица земли". Подобные "благословения" издавались в Брянской епархии РПЦ.

И несмотря на зверства русских солдат в Украине и вторжение России в чужую страну, патриарх Кирилл нагло утверждает, что Россия является "очень миролюбивой страной".

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Русская православная церковь играет одну из основных ролей в депортации и расселении украинцев на территории России. Всего в Россию депортировали уже около 600 тысяч человек.

Оказалось, что с первого же дня полномасштабного вторжения России в Украину МЧС страны-агрессора присылает отчеты на почтовый ящик Синодального отдела касательно благотворительности РПЦ.

РПЦ расселяет людей в монастырях и приютах. С депортированными проводят так называемые "духовные беседы".

Проживание украинцев при РПЦ попы хотят отслеживать через камеры наблюдения.

В целом МЧС России постоянно отчитывается РПЦ о том, что происходит на временно оккупированных территориях и когда в Россию будет доставлена ​​очередная группа депортированных украинцев.

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