Глава РПЦ - Российской православной церкви – патриарх Кирилл обратился к россиянам в годовщину начала так называемой "Великой Отечественной войны". И – "сердечно поздравил" их.

Кирилл ("патриарх Московский и всея Руси") 22 июня выступил в главном храме Вооруженных сил России, пишет " Настоящее время ".

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Выступление было посвящено Дню памяти и скорби. В России его называют также днем ​​начала "Великой Отечественной войны" (22 июня – день нападения гитлеровской Германии на сталинский СССР).

Впрочем, речь патриарха содержала несколько необычную формулировку – он почему-то решил в день скорби выразить людям сердечные приветствия.

Пусть Господь преклонит милость свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю,

– сказал Кирилл.

Реакция президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которые присутствовали на мероприятии, пока не известна.

Недавно, кстати, депутат ВРУ Тищенко поздравил чернобыльцев с "праздником" 26 апреля.

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