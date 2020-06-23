Патриарх РПЦ Кирилл поздравил россиян с "праздником" – началом войны
Глава РПЦ - Российской православной церкви – патриарх Кирилл обратился к россиянам в годовщину начала так называемой "Великой Отечественной войны". И – "сердечно поздравил" их.
Кирилл ("патриарх Московский и всея Руси") 22 июня выступил в главном храме Вооруженных сил России, пишет "Настоящее время".
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Выступление было посвящено Дню памяти и скорби. В России его называют также днем начала "Великой Отечественной войны" (22 июня – день нападения гитлеровской Германии на сталинский СССР).
Впрочем, речь патриарха содержала несколько необычную формулировку – он почему-то решил в день скорби выразить людям сердечные приветствия.
Пусть Господь преклонит милость свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю,
– сказал Кирилл.
Реакция президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которые присутствовали на мероприятии, пока не известна.
Недавно, кстати, депутат ВРУ Тищенко поздравил чернобыльцев с "праздником" 26 апреля.
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А украинский премьер Шмыгаль написал в фейсбуке, что 22 июня "Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом". За что, конечно, подвергся серьезной критике пользователей соцсетей в комментариях.