Очільник РПЦ – Російської православної церкви – патріарх Кирило звернувся до росіян у роковини початку так званої "Великої Вітчизняної війни". І – "сердечно привітав" їх.

Кирило ("патріарх Московський і всієї Русі") 22 червня виступив у головному храмі Збройних сил Росії, пише "Настоящее время".

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Виступ був приурочений до Дня пам'яті й скорботи. У Росії його називають також днем початку "Великої Вітчизняної війни" (22 червня – день нападу гітлерівської Німеччини на сталінський СРСР).

Утім, промова патріарха містила дещо незвичне формулювання – він чомусь вирішив у день скорботи висловити людям сердечні вітання.

Нехай Господь схилить милість свою над вітчизною нашою, народом і збройними силами. З визначним, скорботним, але одночасно й урочистим днем ​​всіх вас сердечно вітаю,

– сказав Кирило.

Реакція президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу, які були присутніми на заході, наразі не відома.

Нещодавно, до слова, депутат ВРУ Тищенко привітав чорнобильців із "святом" 26 квітня.

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А український прем'єр Шмигаль написав у фейсбуці, що 22 червня "Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі". За що, звісно, зазнав серйозної критики від користувачів соцмереж у коментарях.