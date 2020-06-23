Патріарх РПЦ Кирило привітав росіян зі "святом" – початком війни
Очільник РПЦ – Російської православної церкви – патріарх Кирило звернувся до росіян у роковини початку так званої "Великої Вітчизняної війни". І – "сердечно привітав" їх.
Кирило ("патріарх Московський і всієї Русі") 22 червня виступив у головному храмі Збройних сил Росії, пише "Настоящее время".
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Виступ був приурочений до Дня пам'яті й скорботи. У Росії його називають також днем початку "Великої Вітчизняної війни" (22 червня – день нападу гітлерівської Німеччини на сталінський СРСР).
Утім, промова патріарха містила дещо незвичне формулювання – він чомусь вирішив у день скорботи висловити людям сердечні вітання.
Нехай Господь схилить милість свою над вітчизною нашою, народом і збройними силами. З визначним, скорботним, але одночасно й урочистим днем всіх вас сердечно вітаю,
– сказав Кирило.
Реакція президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу, які були присутніми на заході, наразі не відома.
Нещодавно, до слова, депутат ВРУ Тищенко привітав чорнобильців із "святом" 26 квітня.
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А український прем'єр Шмигаль написав у фейсбуці, що 22 червня "Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі". За що, звісно, зазнав серйозної критики від користувачів соцмереж у коментарях.