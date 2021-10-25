Патриарха Варфоломея выписали из больницы в США
Источник:фейсбук Евстратия Зори
Во время официального визита в США патриарха Варфоломея госпитализировали в больницу 24 октября. По состоянию на 25 октября, сообщили, что Святейшество уже выписали из больницы.
Соответствующее сообщение появилось во второй половине дня в понедельник, 25 октября. Об этом написал пресс-секретарь Киевской патриархии УПЦ КП Евстратий Зоря.
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Варфоломея выписали из больницы в Штатах
Архиепископ Елпидофор сообщил, что Патриарх Варфоломей был выписан из госпиталя и продолжает программу своего визита,
– заявил Зоря.
Архиепископ Американский Елпидофор рассказал, что уже "нет оснований волноваться о состоянии здоровья Вселенского патриарха Варфоломея".
Варфоломея выписали из больницы в США / Фото с фейсбука Евстратия Зори
По словам архиепископа, результаты всех медицинских осмотров были замечательными, потому Патриарх Варфоломей продолжит свою программу, которая предусматривает встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме и госсекретарем Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.
Кроме того, Евстратий Зоря объяснил, что Вселенский Патриарх признал, что он должен лучше распоряжаться своей энергией и временем, чтобы заботиться о своем здоровье.
Коротко о госпитализации и состоянии здоровья Варфоломея
- В воскресенье, 24 октября, Патриарха Варфоломея доставили в больницу в США. Это случилось во время официального визита в страну. Причиной назвали длительный перелет в США и очень загруженный график. Именно поэтому его врач посоветовал патриарху отдохнуть.
- Варфоломея доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. Там за патриархом должны были наблюдать врачи. Предварительно известно, что Варфоломею 81 год, он вселенский патриарх с ноября 1991 года.
- Кстати, летом 2021 года Варфоломей был с официальным визитом в Украину. Вселенский Патриарх прибыл накануне празднования Дня Независимости и покинул страну 25 августа. Это первый визит патриарха в Украину после получения томоса.