Патриарха Варфоломея выписали из больницы в США

Во время официального визита в США патриарха Варфоломея госпитализировали в больницу 24 октября. По состоянию на 25 октября, сообщили, что Святейшество уже выписали из больницы.

Соответствующее сообщение появилось во второй половине дня в понедельник, 25 октября. Об этом написал пресс-секретарь Киевской патриархии УПЦ КП Евстратий Зоря.

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Варфоломея выписали из больницы в Штатах

Архиепископ Елпидофор сообщил, что Патриарх Варфоломей был выписан из госпиталя и продолжает программу своего визита,

– заявил Зоря.

Архиепископ Американский Елпидофор рассказал, что уже "нет оснований волноваться о состоянии здоровья Вселенского патриарха Варфоломея".



Варфоломея выписали из больницы в США / Фото с фейсбука Евстратия Зори

По словам архиепископа, результаты всех медицинских осмотров были замечательными, потому Патриарх Варфоломей продолжит свою программу, которая предусматривает встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме и госсекретарем Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.

Кроме того, Евстратий Зоря объяснил, что Вселенский Патриарх признал, что он должен лучше распоряжаться своей энергией и временем, чтобы заботиться о своем здоровье.

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