Відповідне повідомлення з'явилось у другій половині дня у понеділок, 25 жовтня. Про це написав прессекретар Київської патріархії УПЦ КП Євстратій Зоря.

Читайте більше Патріарх Варфоломій потрапив у лікарню в Штатах

Варфоломія виписали з лікарні в Штатах

Архієпископ Елпідофор повідомив, що Патріарх Варфоломій був виписаний з госпіталю та продовжує програму свого візиту,

– заявив Зоря.

Архієпископ Американський Елпідофор розповів, що вже "немає підстав хвилюватися про стан здоров'я Вселенського патріарха Варфоломія".

Варфоломія виписали з лікарні у США / Фото з фейсбуку Євстратія Зорі

За словами архієпископа, результати всіх медичних оглядів були чудовими, тому Патріарх Варфоломій продовжить свою програму, яка передбачає зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі та держсекретарем Ентоні Блінкеном у Держдепартаменті.

Окрім того, Євстратій Зоря пояснив, що Вселенський Патріарх визнав, що він повинен краще розпоряджатися своєю енергією та часом, щоб піклуватися про своє здоров'я.

Коротко про шпиталізацію та стан здоров'я Варфоломія