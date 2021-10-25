Відповідне повідомлення з'явилось у другій половині дня у понеділок, 25 жовтня. Про це написав прессекретар Київської патріархії УПЦ КП Євстратій Зоря.
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Варфоломія виписали з лікарні в Штатах
Архієпископ Елпідофор повідомив, що Патріарх Варфоломій був виписаний з госпіталю та продовжує програму свого візиту,
– заявив Зоря.
Архієпископ Американський Елпідофор розповів, що вже "немає підстав хвилюватися про стан здоров'я Вселенського патріарха Варфоломія".
Варфоломія виписали з лікарні у США / Фото з фейсбуку Євстратія Зорі
За словами архієпископа, результати всіх медичних оглядів були чудовими, тому Патріарх Варфоломій продовжить свою програму, яка передбачає зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі та держсекретарем Ентоні Блінкеном у Держдепартаменті.
Окрім того, Євстратій Зоря пояснив, що Вселенський Патріарх визнав, що він повинен краще розпоряджатися своєю енергією та часом, щоб піклуватися про своє здоров'я.
Коротко про шпиталізацію та стан здоров'я Варфоломія
- У неділю, 24 жовтня, Патріарха Варфоломія доправили у лікарню в США. Це трапилось під час офіційного візиту в країну. Причиною назвали тривалий переліт до США та дуже завантажений графік. Саме тому його лікар порадив патріарху відпочити.
- Варфоломія доправили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. Там за патріархом мали спостерігати лікарі. Попередньо відомо, що Варфоломію 81 рік, він вселенський патріарх з листопада 1991 року.
- До речі, влітку 2021 року Варфоломій був з офіційним візитом в Україні. Вселенський Патріарх прибув напередодні святкування Дня Незалежності та покинув країну 25 серпня. Це перший візит патріарха в Україну після здобуття томосу.