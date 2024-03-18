"Мой фаворит": министр иностранных дел Польши призвал запретить патриарху Кириллу въезд в ЕС

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ввести санкции на уровне ЕС против еще одного опального россиянина. Речь идет о патриархе Кирилле.

Об этом он сообщил после заседания Совета ЕС по иностранным вопросам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Кирилла следует внести в "черный список"

Сикорский назвал российского священнослужителя своим фаворитом, которого надо занести в "черный список".

Я считаю, что священнослужитель, который злоупотребляет религией таким образом, чтобы распространять ненависть, не должен быть допущен в Европейский Союз,

– подчеркнул Сикорский.

По его словам, патриарх Кирилл позорит религию, оправдывая российскую войну желанием защитить украинское население "от проведения гей-парадов".

В ЕС готовят 14-й пакет санкций против России

В Европейском Союзе начали работу над новым пакетом санкций против России. В понедельник перед министрами иностранных дел во время заседания Совета ЕС должен был выступить спецпредставитель Дэвид О'Салливан. Он должен был представить государствам-членам, отчет о том, как России удается обходить существующие санкции.

Мы уже начали работать над 14-м пакетом санкций, и я уверен, что он будет включать меры против обхода. Они уже были в 12-м и 13-м пакетах санкций,

– сообщил собеседник.

В ЕС напоминают, что цель санкций – подорвать способность Владимира Путина вести войну против Украины, а также изолировать Россию как на политическом, так и экономическом и дипломатическом поле.

Кроме того, во время встречи министры могли согласовать еще и санкции против лиц, которых считают причастными к смерти так называемого оппозиционера Алексея Навального. Сейчас в ЕС рассматривают идею создания отдельного режима санкций. Он должен быть направлен на ситуацию, связанную с правами человека в России.

По имеющейся информации, соответствующий режим санкций планируют создать в честь того самого Алексея Навального. Более того, даже назвать его именем.

Обратим внимание, что сейчас санкции ввели против 2100 физических и юридических лиц. Они непосредственно влияют на возможность России продолжать войну против Украины. В частности, усилению российского военно-промышленного комплекса.