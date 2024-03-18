Про це він повідомив після засідання Ради ЄС з закордонних питань, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Кирила слід внести до "чорного списку"

Сікорський назвав російського священнослужителя своїм фаворитом, якого треба занести до "чорного списку".

Я вважаю, що священнослужитель, який зловживає релігією таким чином, щоб поширювати ненависть, не повинен бути допущений до Європейського Союзу,

– наголосив Сікорський.

За його словами, патріарх Кирил ганьбить релігію, виправдовуючи російську війну бажанням захистити українське населення "від проведення гей-парадів".

В ЄС готують 14-й пакет санкцій проти Росії

В Європейському Союзі розпочали роботу над новим пакетом санкцій проти Росії. У понеділок перед міністрами закордонних справ під час засідання Ради ЄС мав виступити спецпредставник Девід О'Салліван. Він мав представити державам-членам звіт про те, як Росії вдається обходити наявні санкції.

Ми вже почали працювати над 14-м пакетом санкцій, і я впевнений, що він включатиме заходи проти обходу. Вони вже були у 12-му та 13-му пакетах санкцій,

– повідомив співрозмовник.

В ЄС нагадують, що мета санкцій – підірвати здатність Владіміра Путіна вести війну проти України, а також ізолювати Росію як на політичному, так і економічному та дипломатичному полі.

Крім того, під час зустрічі міністри могли узгодити ще й санкції проти осіб, яких вважають причетними до смерті так званого опозиціонера Олексія Навального. Наразі в ЄС розглядають ідею створення окремого режиму санкцій. Він має бути спрямований на ситуацію, пов'язану з правами людини у Росії.

За наявною інформацією, відповідний режим санкцій планують створити на честь того самого Олексія Навального. Ба більше, навіть назвати його іменем.

Звернімо увагу, що наразі санкції ввели проти 2100 фізичних і юридичних осіб. Вони безпосередньо впливають на можливість Росії продовжувати війну проти України. Зокрема, посиленню російського військово-промислового комплексу.