Яки считает, что "заигрывание с антиукраинскими настроениями" является неконструктивным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что заявил Яки об отношении "Конфедерации" к Украине

Яки прокомментировал поведение лидера "Конфедерации" Кшиштофа Босака и кандидата в президенты от партии Славомира Менцена и заявил, что Польша должна с пользой использовать ситуацию с помощью Украине и, к примеру, урегулировать проблему с Волынской трагедией, а не пропагандировать ненависть к государству.

Мне не нравится нагнетание ненависти к Украине и украинцам,

– добавляет Яки.

Он также объясняет, что нужно задуматься над тем, как Польша хочет строить архитектуру безопасности в этой части Европы с таким отношением к Украине.

По его словам ее нужно строить с северными и балтийскими странами, и прежде всего – с Украиной. Яки отмечает, если государства не будет – Польша будет иметь границы с Россией.

Напомним, что к годовщине полномасштабного вторжения кандидат в президенты Польши Славомир Менцен приехал во Львов, где раскритиковал чествование Степана Бандеры и назвал его террористом. А также заявил, что его люди "замучили 100 тысяч поляков".

МИД Украины отреагировало на такие слова Менцена и призвало польских политиков воздержаться от использования вопросов, связанных с Украиной, во внутриполитической кампании. Там считают, что такие действия противоречат духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей.