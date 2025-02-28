Які вважає, що "загравання з антиукраїнськими настроями" є неконструктивним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що заявив Які про ставлення "Конфедерації" до України

Які прокоментував поведінку лідера "Конфедерації" Кшиштофа Босака та кандидата в президенти від партії Славоміра Менцена та заявив, що Польща має з користю використати ситуацію з допомогою Україні та, до прикладу, врегулювати проблему з Волинською трагедією, а не пропагувати ненависть до держави.

Мені не подобається нагнітання ненависті до України та українців,

– додає Які.

Він також пояснює, що потрібно задуматись над тим, як Польща хоче будувати архітектуру безпеки у цій частині Європи з таким ставленням до України.

За його словами її потрібно будувати з північними та балтійськими країнами, та насамперед – з Україною. Які зазначає, якщо держави не буде – Польща матиме кордони з Росією.

Нагадаємо, що до річниці повномасштабного вторгнення кандидат у президенти Польщі Славомір Менцен приїхав до Львова, де розкритикував вшанування Степана Бандери та назвав його терористом. А також заявив, що його люди "закатували 100 тисяч поляків.

МЗС України відреагувало на такі слова Менцена та закликало польських політиків утриматися від використання питань, пов'язаних з Україною, у внутрішньополітичній кампанії. Там вважають, що такі дії суперечать духу стратегічного партнерства між Україною та Польщею.