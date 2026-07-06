Зеленский назвал последний аргумент России, чем и как затягивать войну

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с нехваткой ракет для сбивания баллистических ракет. Он подчеркнул важность того, чтобы Украине разрешили производить противоракетное вооружение, в частности ракеты для системы Patriot.

Об этом президент Украины заявил в видеообращении 6 июля.

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Зеленский обратился к партнерам

Проблемы со сбиванием баллистических ракет, по словам Зеленского, связаны лишь с дефицитом средств защиты от них. Поэтому Украина обсуждает с партнерами необходимость получения ракет для систем противовоздушной обороны, а также возможности расширения их производства.

Это просто нонсенс, что в современном мире производство еще не налажено, настолько не налажено, насколько реально необходимо, чтобы обеспечить защиту людей от баллистического террора,

– сказал президент.

Глава государства отметил, что Украина уже доказала свою способность производить оружие для защиты от атак. В частности, если бы США предоставили лицензии на производство Patriot, украинские предприятия могли бы обеспечить защиту не только Украины, но и партнеров.

Сейчас вопрос о передаче ракет – первый приоритет, добавил президент.

И это последний аргумент России, чем и как затягивать эту войну. Именно на баллистику Россия делает ставку, и ставка тех, кто хочет мира, должна быть на защиту от баллистики,

– резюмировал он.

Что предшествовало этому?

Напомним, 6 июля во время массированной атаки России на Украину не было сбито или подавлено ни одной баллистической и противокорабельной ракеты. Зато было зафиксировано поражение 29 баллистических целей и 18 ударных БПЛА в 34 точках

Впоследствии стало известно, что в Украине сейчас нет ракет для перехвата баллистических ракет. Более того, дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 ощущается во всем мире из-за событий на Ближнем Востоке, пояснил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.