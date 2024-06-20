Зеленский заявил, что Украина работает над получением еще нескольких систем Patriot

Власти Украины работают над тем, чтобы партнеры предоставили стране еще несколько систем противовоздушной обороны Patriot, которые будут защищать украинские города от обстрелов.

Об этом президент Украины сообщил в своем традиционном вечернем обращении в четверг, 20 июня.

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ПВО для Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина способна победить имперские амбиции России, и это вернет спокойствие и уверенность всей Европе.

Мы работаем с командой по поставке еще нескольких "петриотов",

– сказал президент в обращении.

Также глава государства поблагодарил Румынию за решение о передаче Украине системы Patriot.

Это действительно сильный шаг. И как следствие – будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также,

– заявил Зеленский.

Президент отдельно отметил тот факт, что Европейский Союз сделал еще один шаг в подготовке нового санкционного пакета ЕС.

Также ранее стало известно, что США решили изменить приоритеты поставки вооружений иностранным государствам. Отныне Вашингтон будет поставлять ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS прежде всего Украине.