Про це президент України повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні у четвер, 20 червня.
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ППО для України
Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна перемогти імперські амбіції Росії, і це поверне спокій і впевненість усій Європі.
Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів",
– сказав президент у зверненні.
Також глава держави подякував Румунії за рішення про передачу Україні системи Patriot.
Це справді сильний крок. І як наслідок – буде більше безпеки в усьому нашому регіоні, для всіх наших сусідів. Для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також,
– заявив Зеленський.
Президент окремо відзначив той факт, що Європейський Союз зробив ще один крок у підготовці нового санкційного пакета ЄС.
Також раніше стало відомо, що США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам. Відтепер Вашингтон постачатиме ракети для систем ППО Patriot і NASAMS насамперед Україні.