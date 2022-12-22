Россия этого боялась, как огня, – полковник ВСУ о возможностях ПВО Украины с Patriot

Украина может получить от США системы противовоздушной обороны Patriot. Эти установки способны вывести защиту украинского неба на качественно новый уровень.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, в новый пакет помощи для Украины вошла 1 батарея Patriot, то есть 4 или 8 пусковых установок.

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Преимущества ЗРК Patriot

По словам полковника ВСУ, зенитно-ракетный комплекс Patriot может стать сильнейшим элементом украинской ПВО. В частности, речь идет о дальности работы этого ЗРК.

Как объяснил Свитан, Patriot может "видеть" и перехватывать цели в зависимости от высоты, скорости и ряда других показателей.

На расстоянии от 80 километров – крылатые ракеты типа Х-101, Х-155, "Калибр".

На расстоянии до 180 километров – бомбардировщики и транспортные самолеты.

Вдобавок на дальности 35 – 40 километров Patriot может перехватывать баллистические ракеты.

Роман Свитан рассказал о работе систем ПВО Patriot: смотрите видео

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Кроме того, как рассказал Свитан, у американской системы ПВО есть еще ряд особенностей.

Батарея Patriot связана с системой АВАКС – программой НАТО, обеспечивающей контроль воздушного пространства Североатлантического союза.

Также система ПВО имеет связь с военными спутниками Пентагона, которые способны "видеть" пуски ракет еще на территории России. Как объяснил военный эксперт, такая система "замечает" пуск баллистических ракет и вычисляет траекторию их полета, а также может определить запуск ракет типа "Кинжал".

Как отметил Свитан, речь идет не просто о поставках Украине систем Patriot.

Фактически это выведение противоракетной и противовоздушной обороны нашей страны на уровень НАТО и появление натовских систем на территории Украины. Это то, чего Россия боялась, как огня – что такие системы ПРО появятся неподалеку ее границ,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Западные партнеры могут предоставлять Украине разные ракеты к Patriot

Как рассказал военный эксперт, ЗРК Patriot будет использоваться в зависимости от той задачи, которая будет стоять в определенный момент.

Patriot будет встроен в общую систему ПВО Украины. Приоритетность целей будет определяться либо в режиме реального времени, либо автоматической системой перераспределения целей,

– отметил Свитан.

Он добавил, что существует целый спектр ракет к американскому зенитно-ракетному комплексу. Западные партнеры могут передавать их Украине в зависимости от потребностей и запросов.

Украине требуется больше систем ПВО средней дальности

Свитан напомнил, что в Украине уже есть системы ПВО от западных партнеров – Hawk, NASAMS и IRIS-T SLM. По его словам, эти комплексы средней дальности относятся примерно к одному классу.

"Нам просто нужно большее количество зенитно-ракетных комплексов такого уровня – не менее 50", – подчеркнул военный эксперт.



Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

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