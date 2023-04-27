Таких прецедентов еще не было: военный эксперт предположил, сможет ли Patriot сбивать "Кинжалы"
Вооруженные Силы Украины получили уже два дивизиона системы противовоздушной обороны Patriot. Она предназначена для сбивания многих целей, в том числе и баллистических ракет, развивающих большую скорость.
Комплекс Patriot является одной из самых мощных систем ПВО на вооружении ВСУ, способным поражать большинство вражеских ракет. Об этом у себя на стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.
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Patriot имеет умную компьютерную систему
По его словам, ракета комплекса Patriot PAC-3 развивает сверхзвуковую скорость – ориентировочно 3 Маха, но способна сбивать цели, развивающие скорость до 5 Махов. Поэтому он способен сбивать ракеты комплексов С-300 и С-400, а также ракеты Х-22. Что касается "Кинжалов", то таких прецедентов еще не было.
"Но не забывайте, что ракеты не гоняются на скорость. Противоракетная система всегда действует на перехват – на встречном курсе, или перпендикулярном. Вдогонку также происходят перехваты, но это один из худших вариантов для поражения цели", – подчеркнул Жданов.
Олег Жданов о зенитно-ракетной системе Patriot: смотреть видео
Он отметил, что компьютерная система Patriot достаточно умна и может сообщить оператору, что пуск ракеты нецелесообразен, если цель выходит из зоны действия системы ПВО быстрее, чем ракета-перехватчик долетит.
Украина получила Patriot
- США приняли решение о передачу нашей стране ЗРК Patriot в конце 2022 года, когда Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон.
- После этого о передаче дополнительных систем объявили Германия и Нидерланды. Эти ЗРК способны поражать цели на расстоянии до 150 км.
- Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что уже два дивизиона Patriot стали на боевое дежурство в Украине.