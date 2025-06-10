МИД Украины прокомментировал информацию о получении систем Patriot от Израиля
- МИД Украины не подтвердило и не опровергло информацию о передаче Израилем систем Patriot Украине.
- Украина передавала свой список потребностей партнерам, и сигналы о готовности предоставления военной помощи от Израиля приветствуются.
Ранее появлялась информация о том, что Украина могла получить от Израиля системы Patriot. В МИД прокомментировали это.
Украина передавала партнерам свой список потребностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".
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В МИД прокомментировали возможную передачу Patriot Украине от Израиля
В МИД Украины не подтвердили и не опровергли информацию о том, что Израиль передавал Украине системы Patriot. Этот момент не прояснили, учитывая вопросы безопасности.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Украина передавала свой список потребностей, и он актуален до сих пор.
Сигналы со стороны Израиля о готовности предоставления военной помощи мы приветствуем,
– добавил он.
Добавим, что в МИД Израиля эту информацию прямо опровергли. Тогда Россия обратилась к Израилю с требованием предоставить разъяснения относительно заявления Бродского о системах Patriot.
Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отметил, что Израиль передал Украине ЗРК Patriot, которые тот получил от США еще в 90-х годах.