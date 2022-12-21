США предоставят ПВО Patriot Украине: сколько времени займет ее освоение

На этой неделе США передадут Украине установки Patriot и комплекты JDAM для высокоточных бомб. Однако об их точном количестве официальной информации нет, а обучение специалистов ПВО может занять месяцы.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель портала Defence Express Иван Киричевский. Он уверен, что это значительно усилит боеспособность украинской армии.

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По словам Киричевского, объявления о передаче сделано уже, однако может пройти несколько месяцев, пока первые операторы на эти ПЗРК будут обучены.

Обучение специалистов ПЗРК

Киричевский предполагает, что подготовка операторов к Patriot у нас началась гораздо раньше, чем в Белом доме приняли решение об их передаче.

Еще летом министр обороны Алексей Резников отпустил такую реплику, мол, Украина работает с союзниками, чтобы учить наших бойцов эксплуатировать то оружие, по поводу которого даже нет политического решения,

– добавил военный эксперт.

Это помогло, подчеркнул Киричевский, скорее освоить такие довольно сложные системы как NASAMS, Панцергаубица 2000 (PzH 2000). Может быть, с Patriot будет так же.

Обозреватель убежден, даже если процесс подготовки операторов удастся ускорить, то организация логистического обеспечения, будь то в плане инженерных позиций или налаживание схемы подвоза ракет тоже может занять длительное время. Так было в случае с системами HIMARS и подвозом ракет MLRS к ним.

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Сколько установок ждем

По количеству установок в экспортных контрактах была указана сумма в один миллиард долларов. По подсчетам Киричевского, это всего одна батарея на 4 пусковые установки, командный пункт и радиолокационная станция. Но эксперт предполагает, что мы можем получить несколько больше, учитывая, что Украине помощь от США идет не по ценникам экспортных контрактов.

Комплекты JDAM

Украина ожидает от США и комплекты Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые способны превратить обычную неуправляемую авиабомбу в "умную" авиабомбу, которая способна высокоточно попадать в цель.

Однако остается вопрос, можно ли сами комплексы JDAM адаптировать к бомбам советского производства. Или другой вариант: если нам с комплектом JDAM для разумных бомб передадут бомбу западного производства,

– акцентировал Киричевский.

По словам Киричевского, ее можно "метать" на очень большое расстояние, от 10 до 40 километров, в зависимости от модификации. Бомба летит, как планер, что позволит нашей авиации четко и глубоко бить по линии фронта или в тыл противника. Это значительное увеличение возможностей украинской авиации, потому что до сих пор самый калибр, которым она работала – это неуправляемая ракета С-13, у которой дальность до 10 километров, или аналогичная управляемая ракета Х-25.

Передача такого боеприпаса существенно улучшает ударные возможности нашей авиации, даже пока у нас нет западных современных ударных самолетов.

– резюмировал военный обозреватель.

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