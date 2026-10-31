Украина может получить одобренные США ракеты для системы Patriot после 2030 года, – СМИ

Соединенные Штаты одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для систем Patriot на сумму 2,1 миллиарда долларов. Однако фактическая поставка перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет состоится лишь через несколько лет.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу со ссылкой на источники.

Поставки откладываются

Финансирование этой закупки обеспечивается взносами Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART. Несмотря на острую потребность Украины в средствах противодействия российской баллистике, реальное поступление перехватчиков возможно не раньше, чем после 2030 года, передает Рауфоглу.

Помимо задержки с готовыми боеприпасами, Украина и США до сих пор не согласовали запуск совместного производства перехватчиков. На данный момент Пентагон лишь проводит "дальнейшее рассмотрение" вопроса о предоставлении Киеву соответствующих лицензий.

На практике Киев до сих пор не имеет ни разрешения, ни конкретных сроков для внутреннего производства. Такое заявление может отвлечь внимание от более насущной проблемы: поставки имеющихся перехватчиков в Украину,

– заявил корреспондент.

Президент Владимир Зеленский после объявления решение о продаже публично подчеркнул несоответствие сроков поставок реальным вызовам войны.

Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенно, и уже скоро – этой зимой – это МОГЛО БЫ быть очень эффективным оборонным пакетом. Однако установлено, что поставки могут начаться ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная необходимость в применении PAC-3,

– написал украинский лидер.

Напомним, ранее СМИ писали, что глава Пентагона Пит Гегсет отказывается одобрить передачу -перехватчиков к системе Patriot для Украины, за которые союзники уже внесли средства. При этом Владимир Зеленский отмечал, что США и страны Ближнего Востока израсходовали более двух тысяч таких ракет за первые дни войны против Ирана, тогда как Украина получила лишь 24 единицы за 90 дней.