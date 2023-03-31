"Покайтесь, фарисеи": патриотическая молодежь под Лаврой призвала попов УПЦ МП уйти
Источник:"Радио Свобода"
Уже второй день на территории Киево-Печерской лавры проходят беспорядки между активистами и попами Московского патриархата. 31 марта к стенам Лавры пришла и патриотическая молодежь.
Интересно, что незадолго до этого митрополит Павел Лебедь, он же Паша Мерседес, запугивал верующих штурмом, который должен был состояться в 17:00. Вероятно, именно протесты молодых украинцев и имел в виду священник.
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Попы разгоняют молодежь кадилом
В Киево-Печерскую лавру пришла молодежь, которая требует, чтобы УПЦ МП покинули территорию. Во время демонстрации молодые украинцы спели Гимн. В ответ верующие развернули флаг Украины и начали молиться.
Под стенами Лавры собралась молодежь: смотрите видео
Мы, украинцы, не потерпим, чтобы на нашей территории и дальше была эта нечисть (попы УПЦ МП – 24 Канал). Поэтому мы хотим, чтобы они исчезли,
– говорит участник протеста.
Некоторые активисты держали таблички "Покайтесь, фарисеи". Позже молодежь начала скандировать "Долой московского попа!". После таких возгласов один из священников УПЦ МП начал разгонять молодежь кадилом.
Московские попы не пускают в Лавру комиссию Минкульта
- Утром 31 марта на территории Киево-Печерской лавры верующие вместе с представителями УПЦ МП снова блокировали входы в храмы, чтобы не дать комиссии Минкульту попасть внутрь.
- Для общения попы даже использовали рации и просили об усилении блокировки входа в святыню. Кстати, 30 марта представителям комиссии также не удалось попасть в святыню.
- Поэтому заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в Хозяйственный суд Киева. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что ситуацию будут решать законным способом.
- Заметим, что, несмотря на препятствия представителей УПЦ МП, комиссия вернется в понедельник, 3 апреля. Сами же члены комиссии заявили, что ключи, которые передали представители Монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения.