Патрули, спецсредства, авиация: силовики показали усиленную границу с Беларусью
Источник:Госпогранслужба
Госпогранслужба и Министерство внутренних дел продолжают ужесточать контроль на участках границы с Беларусью. В частности, силовики проводят учения на случай, если нелегалы будут пытаться прорваться в Украину.
Усиление охраны границы происходит во всех областях, граничащих с Беларусью. В Госпогранслужбе отметили, что ситуация пока остается контролируемой.
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Проводят учения на случай необходимости сдерживать толпу
Госпогранслужба совместно с Нацгвардией отрабатывает меры в случае необходимости сдерживать толпу мигрантов из Беларуси. Силовики также увеличивают силы и средства контроля – необходимую технику, кинологов со служебными собаками и средства наблюдения.
Также украинская сторона определяет возможные направления движения мигрантов. Для этого привлекли беспилотники и самолеты.
В частности, усилили контроль границы на Житомирщине. Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко на своей странице в фейсбуке заявил, что силовики круглосуточно отслеживают ситуацию с белорусской стороны. Руководитель Нацполиции призвал местных жителей сотрудничать с милицией и не помогать нелегалам.
Миграционный кризис в Беларуси: последние новости
- В Европейском Союзе был разработан план по противодействию нелегальным миграциям. Для этого в 2022 году будет проведен ряд спецопераций.
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- В Польше приняли решение с 21 ноября прекратить железнодорожное сообщение с Беларусью через пропускной пункт "Кузьница".