Патрулирование российских МиГ в Черном море: Гуменюк сказала, как это повлияет на тревоги в Украине

Российский президент Владимир Путин заявил, что самолеты МиГ, являющиеся носителями ракеты "Кинжал", отныне будут патрулировать в Черном море. В то же время, такие действия оккупанты не будут оказывать влияния на воздушные тревоги в Украине.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. В то же время она отметила опасность со стороны россиян, которая может оставаться постоянной, передает 24 Канал.

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Как изменит тактику России патрулирование МиГ в Черном море

Гуменюк подчеркнула, что в настоящее время, кроме "сумбурной жестикуляции у трибуны и рассказа о страхах", украинские военные не наблюдают патрулирования российских самолетов МиГ в Черном море. В то же время спикера отметила, что наше государство закалено до любых угроз.

Что касается МиГ, если они и начнут овладевать новыми пусковыми рубежами, это критически не изменит тактику. Во время взлета МиГ сигналами воздушной тревоги покрывается вся Украина и это понимание того, что могут быть применены в любую сторону,

– сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что то, из какого конкретного рубежа самолеты оккупантов будут заходить, не столь принципиально. Она отметила, что опасность есть, у российских захватчиков есть еще определенный запас, но украинская армия не сидит сложа руки, а борется.

Сколько будет продолжаться опасность от россиян

Спикер отметила, что враг будет выискивать тактику, которая приведет его к хоть какой-то крошечной победе. В частности, не преуспевая вдоль линии фронта, россияне будут подбирать разные способы давления на тыловые территории нашего государства.

"Поэтому надо отдавать себе отчет, что опасность может быть долговременной, мощной и массированной, смешанной, с усложненной траекторией", – подчеркнула Гуменюк.

В заключение она призвала граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Ведь во время боевой работы нашим военным удобнее и лучше работать, когда все находятся в укрытиях.

Что известно о приказе Путина о патрулировании МиГ в Черном море