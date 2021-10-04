Патрульные оштрафовали и не узнали, – соратница Саакашвили о поездке политика по Батуми

4 октября 2021 , 17:18
Читати новину українською

Источник:

"Мтавари"

Президент Грузии в 2004 – 2013 годах Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию, несмотря на риск быть задержанным. Незадолго до ареста его автомобиль остановили патрульные, однако политика не узнали.

Об этом рассказала соратница Саакашвили и участница "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе. По ее словам, об этом случае ей рассказал сам политик уже во время встречи в тюрьме.

К теме Задержание Саакашвили в Грузии: все известные подробности и реакции стран

Патрульные не узнали Саакашвили

Херхеулидзе уточнила, что автомобиль с Саакашвили остановили, вероятно, из-за превышения скорости. Патрульные оштрафовали водителя по дороге из Батуми в Тбилиси, однако политика не узнали. Возможно потому, что на нем была медицинская маска.

Эти кадры есть, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Эка Херхеулидзе

Участница "Единого национального движения"

Политик отметила, что Саакашвили находился в Грузии в течение 4 дней до момента задержания. Он также прогулялся по Батумскому бульвару – популярному туристическому месту в столице Аджарии, однако прохожие его также не узнали.

Он сказал, что расскажет все позже. О том, сколько дней был в пути и как добирался до Грузии.

Эка Херхеулидзе

Участница "Единого национального движения"

Интересно Мы вместе, – нардеп Ясько рассказала об отношениях с Саакашвили после его задержания

Действующие власти Грузии отрицают такие показания. По их информации, правоохранители все время знали о том, что Саакашвили на родине и отслеживали его маршрут. Якобы не задерживали сознательно, поскольку выжидали лучший для этого момент.

Первые кадры задержания Саакашвили: смотрите видео из соцсетей

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно

  • Президент Грузии в 2004 – 2013 годах Михаил Саакашвили впервые за 8 лет вернулся на родину.
  • На своей странице в фейсбуке политик сообщил об этом 1 октября 2021 года.
  • Грузинские власти в течение всего дня отрицали этот факт, пока не сообщили о его задержании в Тбилиси.
  • Ранее Саакашвили признали виновным в ряде служебных правонарушений, в частности за причастность к избиению в 2005 году депутата Валерия Гелашвили, и приговорили к 6 годам заключения.
  • После задержания 1 октября его отправили в тюрьму №12 в городе Рустави, в 30 километрах от столицы.
  • Третий президент Грузии объявил голодовку и требует встречи с послом Украины, поскольку у него украинское гражданство с 2019 года.
Автор: Євгенія Пласконь