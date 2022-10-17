В патрульной полиции показали, как сбивали дроны-камикадзе: оперативное видео

Утром 17 октября враг атаковал Киев иранскими дронами-камикадзе. К сожалению, один из них попал в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Глава МВД Денис Монастырский сообщал, что один беспилотник сбили правоохранители из стрелкового оружия. Видео уничтожения вражеского БПЛА обнародовал Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

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Как правоохранители сбили иранский беспилотник

А вот как все было от первого лица. "Шахид" подвергся отрицательному всплытию. Спасибо за службу! И только вперед!

– написал он.

Соответствующий ролик снят уличной камерой наблюдения и индивидуальной камерой одного из полицейских. На видео слышен звук дронов-камикадзе Shahed-136. Правоохранители начали стрельбу по вражескому беспилотнику на одной из магистралей, пока один из БПЛА не взорвался.

Полицейские сбили дрон-камкадзе стрелковым оружием: смотреть видео

Враг атаковал Киев дронами-камикадзе: главное

Утром 17 октября российские оккупанты совершили атаку на Киев. По информации Дениса Монастырского, 42 вражеских беспилотника атаковали нашу страну. Большинство из них удалось сбить.

Оккупанты атаковали дронами Киев, Сумскую и Днепропетровскую области. Из 42 вражеских дронов наши защитники сбили 36.

К сожалению, один из российских дронов попал в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. В результате удара под завалами оказались местные жители. Спасатели извлекли тела троих погибших. Среди них и молодые супруги , которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

Известно, что на одном из иранских дронов была надпись "За Белгород" . оккупанты еще раз подтвердили, что являются террористами и готовы убивать гражданских.

На очередную террористическую атаку столицы отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.

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