Патрульные спасли жизни троих человек, вовремя доставив донорские органы
Источник:телеграм МВД Украины
Патрульные в Виннице оперативно доставили донорские органы для спасения троих человек. К спецоперации привлекли даже авиацию.
Как патрульные спасли жизнь
12 января в Виннице от инсульта преждевременно умер 44-летний мужчина. Родные разрешили изъять его органы для донорства.
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Медики сразу же обратились в патрульную полицию с просьбой срочно доставить органы. Поэтому правоохранители отправились на задание.
Полицейские, врачи, авиационщики проделали огромную работу, чтобы все произошло и люди получили второй шанс на жизнь,
– рассказали патрульные.
Команда врачей передала патрульным жизненно важные грузы:
- сердце,
- печень,
- 2 почки.
Три экипажа полиции оперативно доставили в их места назначения:
- Винницкую областную клиническую больницу имени Николая Пирогова,
- аэропорт "Гавришовка",
- на границу с Хмельницкой областью.
Далее одну почку отправили во Львов, а другую – в Киев.
Патрульные оперативно передали органы донора: смотрите видео
Обратите внимание! 11 января львовские патрульные спасли 21-летнего парня, который хотел совершить самоубийство. Молодой человек вел прямую трансляцию в инстаграме и заявил подписчикам, что планирует покончить с жизнью. Одна из зрительниц позвонила патрульным, которые немедленно выехали на поиски парня. Юношу нашли с раненой рукой. Патрульные оказали ему первую помощь и отправили в больницу.
Полный текст публикации МВД в телеграме:
Патрульные срочно доставили донорские органы для спасения трех жизней
Вчера жизнь 44-летнего мужчины преждевременно оборвалась вследствие инсульта. Его родные дали согласие на изъятие определенных органов донора для дальнейшей их трансплантации.
Департамент патрульной полиции сразу же отреагировал на просьбу представителей Минздрава – оперативно доставить донорские органы в определенные локации.
Поэтому в Виннице команда врачей передала патрульным жизненно важные грузы – сердце, печень и две почки. Тремя экипажами их оперативно доставили в места назначения: Винницкую областную клиническую больницу имени Николая Пирогова, в аэропорт "Гавришовка" и к границе с Хмельницкой областью.
Впоследствии печень авиацией МВД, а почку каретой скорой помощи доставили во Львов, вторую почку доставили в Киев, а сердце – в Винницкую областную клиническую больницу имени Николая Пирогова.
Полицейские, врачи, авиационщики проделали огромную работу, чтобы все произошло и люди получили второй шанс на жизнь.