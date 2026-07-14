Патрульный корабль, танкер и удар по НПЗ: Зеленский рассказал о поражении вражеских целей
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по целям на большом расстоянии в России. 14 июля стало известно о новых поражениях российских предприятий, работающих на нужды войны.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Что поразили Силы обороны?
Глава государства заявил о поражении нескольких российских нефтеперерабатывающих заводов. Один из них ориентировочно в 1300 километрах от линии фронта – в Башкортостане. Отработали по нему подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ.
Также украинские военные нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Он расположен в 400 километрах от линии фронта. Зеленский поблагодарил Силу беспилотных систем, Главное управление разведки и СБУ.
Кроме того, Военно-морские силы ВСУ успешно поразили патрульный корабль и танкер "теневого флота" в Геленджике. Отдельно атаковано еще три вражеских танкера в Азовском море.
Сокрушительные удары по российским целям: смотрите видео
Благодарю всех наших воинов, которые успешными операциями возвращают войну туда, откуда она пришла. Эту войну нужно завершать, и все достойные дипломатические предложения на столе,
– резюмировал Зеленский.
Напомним, 1-й корпус Нацгвардии "Азов" провел операцию под названием "Пекло". Во время нее был поражен один из ключевых логистических узлов противника на временно оккупированной части Донбасса.