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24 Канал Главные новости Патрульный корабль, танкер и удар по НПЗ: Зеленский рассказал о поражении вражеских целей
14 июля, 14:03
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Обновлено - 14:40, 14 июля

Патрульный корабль, танкер и удар по НПЗ: Зеленский рассказал о поражении вражеских целей

Дария Черныш

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по целям на большом расстоянии в России. 14 июля стало известно о новых поражениях российских предприятий, работающих на нужды войны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что поразили Силы обороны?

Глава государства заявил о поражении нескольких российских нефтеперерабатывающих заводов. Один из них ориентировочно в 1300 километрах от линии фронта – в Башкортостане. Отработали по нему подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ.

Также украинские военные нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Он расположен в 400 километрах от линии фронта. Зеленский поблагодарил Силу беспилотных систем, Главное управление разведки и СБУ.

Кроме того, Военно-морские силы ВСУ успешно поразили патрульный корабль и танкер "теневого флота" в Геленджике. Отдельно атаковано еще три вражеских танкера в Азовском море.

Сокрушительные удары по российским целям: смотрите видео

Благодарю всех наших воинов, которые успешными операциями возвращают войну туда, откуда она пришла. Эту войну нужно завершать, и все достойные дипломатические предложения на столе,
– резюмировал Зеленский.

Напомним, 1-й корпус Нацгвардии "Азов" провел операцию под названием "Пекло". Во время нее был поражен один из ключевых логистических узлов противника на временно оккупированной части Донбасса.

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