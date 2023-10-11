Стрельба в Днепре при участии патрульного: в каком состоянии полицейская, пострадавшая от нападения
Стрельбе в Днепре предшествовало нападение на патрульную полицейскую Анастасию Жилу. Она до сих пор находится на лечении после того, как ее избил Джумбери Силогава.
О состоянии пострадавшей правоохранительницы рассказал в эфире телемарафона министр внутренних дел Игорь Клименко. Он также сообщил, что после смертельного инцидента в МВД пересмотрели некоторые важные моменты, передает 24 Канал.
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В каком состоянии пострадала полицейская
Клименко сообщил, что Анастасия Жила до сих пор находится на лечении. Министр подчеркнул, что состояние здоровья пока не позволяет патрульной выйти на работу.
К слову, во время нападения Силогово нанес серьезные травмы правоохранительнице. Ее госпитализировали в местную больницу в Днепре, где врачи зафиксировали у полицейской сломанный нос, переломанные кости лица, травму головы и серьезные травмы конечностей.
Кроме того, Клименко сообщил, что после смертельной стрельбы в Днепре в МВД пересмотрели алгоритмы действий полицейских на улице. По его словам, изменения касаются подразделений патрульной полиции, спецподразделений Национальной полиции, участковых полицейских и полицейских общин.
Мы должны знать, как мы будем реагировать в подобных ситуациях на иногда агрессивные или нестандартные действия наших граждан. Мы просмотрели и экипировку наших работников, чтобы быть готовыми к любым вызовам, стоящим перед правоохранителями,
– сообщил Клименко.
Смертельная стрельба в Днепре с участием полицейского: главное
- В Днепре 29 августа 2023 года произошла стрельба с участием патрульного полицейского. Правоохранитель использовал табельное огнестрельное оружие после того, как водитель напал на его напарницу и пытался отобрать у него оружие. После этого патрульный Егор Звонков трижды выстрелил в нападающего Джумбери Силогаву. От полученных ранений 38-летний мужчина скончался на месте.
- На следующий день, 30 августа, в сети появились кадры из бодикамер правоохранителей. На них зафиксировали многочисленные угрозы от пересевшей за руль автомобиля нападающего Силогавы и его девушки Татьяны Патинки.
- Выстрелившему в Силогаву патрульному Егору Звонкову объявили о подозрении в умышленном убийстве. Впрочем, правоохранитель своей вины не признает. Он отметил, что использовал оружие только для защиты своей жизни и коллеги. Вместе с тем, суд избрал меру пресечения Звонкову и отправил его под стражу до 31 октября.
- Коллеги Звонкова поддерживают его и положительно отзываются о его работе. Другие стражи порядка заявляют, что он всегда добросовестно исполнял обязанности и никогда не переходил границу, а выполнял все по уставу, правилам и действующему законодательству.
- Татьяну Патинку, которая была за рулем автомобиля, также избрали меру пресечения. Она заявила, что якобы не сопротивлялась правоохранителям, поэтому все обвинения отвергла. Суд отправил Патинку под домашний арест до 13 ноября.