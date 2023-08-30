Нужно разобраться объективно: глава МВД отреагировал на стрельбу в Днепре
Источник:Игорь Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на конфликт в Днепре, в ходе которого полицейский застрелил мужчину. Он заявил, что в ситуации должно разобраться следствие.
Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя избивать полицейских. Следует отметить, что погибший провоцировал патрульных и даже применял против них силу.
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Важно соблюдать закон
Ігор Клименко подчеркнул, что смерть – это горе, но нужно оставаться объективным. По поводу инцидента продолжается следствие, и именно оно должно дать ответы на все вопросы.
Министр напомнил, что если украинцы стремятся оставаться в правовом государстве, должны подчиняться определенным правилам. Никто не имеет права избивать полицейских. Он добавил, что нужно обучать и детей следовать закону.
Клименко убежден, что именно благодаря правоохранителям удается сохранять порядок в стране.
Эта ситуация – серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабилен, но сейчас контролируем. Контролирован именно благодаря усилиям правоохранительных органов,
– написал Клименко.
В конце он добавил, что если отдельные граждане сочтут себя выше закона, то украинцев ждут темные времена. Полиция просто не сможет выполнять свои обязанности.
Патрульный застрелил мужчину: что известно
- В Днепре 29 августа автомобиль нарушил правила дорожного движения, и не реагировал на просьбу полиции остановиться.
- Патрульные догнали авто, в котором находились 4 человека: мужчина, женщина и 2 детей. Сначала сообщалось, что за рулем была женщина, однако со временем появилось видео, на котором видно, что управлял транспортом погибший.
- При попытке задержания возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил патрульную в лицо, а ее коллегу бросил через себя на землю. После этого правоохранитель выстрелил.
- Патрульного задержали и отстранили от исполнения обязанностей. Мужчине вручили подозрения в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий.