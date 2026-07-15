Об этом заявил помощник российского диктатора Николай Патрушев. Подробности, по его словам, передают пропагандистские СМИ.

Что сказали в администрации Путина о готовности ядерного флота?

Патрушев заявил, что Россия учитывает все потенциальные угрозы при развитии своего военно-морского флота. По его словам, флот выполняет задачи по защите национальных интересов страны в различных районах Мирового океана.

Патрушев отметил, что эти угрозы учтены в Стратегии развития военно-морского флота до 2050 года, а также в проекте долгосрочной программы кораблестроения.

Справка. Ядерный флот России – это морская составляющая стратегических ядерных сил России, включающая подводные ракетоносцы и надводные корабли с ядерными энергетическими установками, оснащенные баллистическими или крылатыми ядерными ракетами, а также атомный ледокольный флот. Они базируются преимущественно на Северном (база в Северодвинске) и Тихоокеанском флотах.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает ядерное оружие как один из "козырей" сдерживания и готова применить его в случае, если, по утверждению российской стороны, возникнет угроза существованию государства.

Отметим также, что Кремль не гнушается всячески угрожать Европе, в том числе и странам НАТО. По данным The Telegraph, США предупредили Польшу о риске возможной вооруженной провокации со стороны России, которая может проверить готовность НАТО к ответным действиям.

В то же время, как отметил подполковник ВСУ Тарас Березовец, в зоне риска находится не только Польша, но и страны Балтии, прежде всего Латвия и Эстония. По его словам, Россия может прибегнуть не к полномасштабному вторжению, а к гибридным провокациям или ограниченным военным операциям, чтобы проверить реакцию Альянса. Такие сценарии, по оценкам западных спецслужб, возможны в 2027–2028 годах.