Про це висловився помічник російського диктатора Микола Патрушев. Подробиці з його слів передають пропагандистські медіа.

Що сказали в Путіна про готовність ядерного флоту?

Патрушев заявив, що Росія враховує всі потенційні загрози під час розвитку свого військово-морського флоту. За його словами, флот виконує завдання із захисту національних інтересів країни в різних районах Світового океану.

Патрушев зазначив, що ці загрози закладені в Стратегію розвитку військово-морського флоту до 2050 року, а також проєкт довгострокової програми кораблебудування.

Довідка. Ядерний флот Росії – це морська складова частина стратегічних ядерних сил Росії, що охоплює підводні ракетоносці та надводні кораблі з ядерними енергетичними установками, оснащені балістичними чи крилатими ядерними ракетами, а також атомний криголамний флот. Вони базуються переважно на Північному (база у Сєвєродвінську) та Тихоокеанському флотах.

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що Москва розглядає ядерну зброю як один із "козирів" стримування та готова застосувати її у разі, якщо, за твердженням російської сторони, виникне загроза існуванню держави.

Зауважимо також і те, що Кремль не цурається всіляко погрожувати Європі, зокрема й державам НАТО. За даними The Telegraph, США попередили Польщу про ризик можливої збройної провокації з боку Росії, яка може перевірити готовність НАТО до відповіді.

Водночас, як зазначив підполковник ЗСУ Тарас Березовець, у зоні ризику перебуває не лише Польща, а й країни Балтії, насамперед Латвія та Естонія. За його словами, Росія може вдатися не до повномасштабного вторгнення, а до гібридних провокацій або обмежених військових операцій, щоб випробувати реакцію Альянсу. Такі сценарії, за оцінками західних розвідок, можливі у 2027 – 2028 роках.