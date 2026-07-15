Про це 24 Каналу розповів підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець, зазначивши, що ціна цього в людських життях Володимира Путіна абсолютно не хвилює. Звіти західних розвідок повідомляють, що це цілком реальний сценарій на 2027 – 2028 роки.

Росія може почати війну проти країн НАТО

Сьогодні Збройні Сили Польщі – найчисельніші серед усіх континентальних збройних сил НАТО в Європі (близько 220 тисяч). Поляки зараз серйозно розглядають можливість повернення загального призову, адже розуміють наслідки того, що може відбутись.

Крім того, країна активно переозброюється – поляки виробляють велику лінійку власних БТРів, стрілецької зброї, активно працюють над створенням власних укріплених районів, безпілотною складовою, розвивають територіальну оборону.

Березовець сказав, як і коли Росія може напасти на Альянс: дивіться відео

За словами підполковника ЗСУ, для поляків це не питання "якщо", це питання "коли". Вони розуміють, що провокація з боку росіян неминуча, і тут ключове питання: як буде реагувати Альянс, як швидко надійде допомога.

Ця можливість існує не тільки у випадку з Польщею, але і з країнами Балтії. Насамперед в небезпеці держави з великою кількістю російськомовного населення – Латвія та Естонія. Литва у відносно кращій ситуації, бо там більші Збройні сили і менше етнічних росіян. А от ці країни є в зоні ризику, подібні гібридні сценарії росіяни будуть розробляти,

– наголосив він.

Березовець пояснив, що окупантам не потрібно заводити танкову армію на територію, наприклад, Латвії. Росії буде достатньо, коли в країну НАТО залетить і впаде російський гелікоптер і російська пропаганда відзвітує, буцімто Росія не довіряє місцевій владі і змушена "заводити рятувальників". А це насправді будуть російські спецпризначенці, які зайдуть в прикордонну зону на 20 – 30 кілометрів.

Також окупанти можуть розробити інший сценарій – відновити збитий український дрон і запустити його в повітряний простір країн НАТО, щоб звинуватити Україну та провести операцію обмеженим контингентом.

Для країни-агресорки, на думку підполковника ЗСУ, цього буде достатньо, щоб згодом висувати умови припинення допомоги Україні. Напад на країни НАТО росіянам вигідний, тому що тоді Альянс буде змушений посилювати власні сили і менше підтримувати нашу країну.

Додамо, що нещодавно у Швеції припустили, що Росія в найближчому майбутньому може атакувати одну з країн НАТО. Це може бути у вигляді обмеженої військової операції або іншого силового сценарію, який дозволив би Москві оцінити реакцію країн Альянсу.