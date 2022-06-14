Пауза сдвинется с места после встречи "Рамштайн-3", – военный эксперт о поставках оружия

Пока у Украины нет достаточно оружия, а поставки идут совсем небольшие. Однако эксперты надеются, что все сдвинется с места после очередной встречи министров "Рамштайн-3".

Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подтвердил, что США отправили Украине 4 ракетных системы залпового огня.

Министр обороны США заявил, что его страна и союзники готовы предоставить Украине все необходимое оружие.

Но, по словам Мусиенко, после этого последовало объяснение от генерала Марка Милли о том, что они будут наращивать поставки .

"Конечно, 4 РСЗО – это мало. Если бы мы говорили о первоочередных поставках партии хотя бы 24 РСЗО, это уже могло бы хоть частично изменить ситуацию на Востоке", – считает эксперт.

По его мнению, в любом случае процесс идет.

И я думаю, что эта пауза, этот вакуум по поставке оружия непременно сдвинется с места и будет заполнен после очередной встречи "Рамштайн-3". Мы обязательно услышим о новом пакете и не только от США,

– заявил Мусиенко.

Какое оружие нужно Украине: главное

13 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, какое оружие нужно Украине для того , чтобы мы смогли закончить войну и выбросить Россию с нашей земли. В частности, он напомнил, что нам нужно тяжелое оружие.

Ситуацию на фронте могут сменить 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.

Отметим, что 15 июня состоится "Рамштайн-3" - третья встреча Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Комментируя предстоящую встречу, Алексей Резников заявил, что надеется, что по итогам встречи наше государство получит тяжелое вооружение .

Кроме того, перед "Рамштайн-3" Алексей Резников, Валерий Залужный и госпожа посол США Бриджит Бринк обсудили подготовку к встрече. Они обсудили способы поддержания темпов снабжения необходимого оружия в Украину.

Интересно, что Алексей Арестович убежден, что лучше получить тяжелое вооружение , чем кандидатство в ЕС. Советник главы ОП объяснил, что оружие может помочь быстрее завершить войну.

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